Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
İzmit Belediyesi ile Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İzKSV) tarafından Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ile Cumhuriyet’in 100. Yılı sebebiyle düzenlenen Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İzKSV), Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledi. KASK iş birliği ile Kocaeli’nin arkeolojik değerlerinin belirlenmesi, tekrar hatırlanması, anıtlaşan mekanların günümüzdeki hallerinin geçmişle karşılaştırılmasının sağlanması ve gelecek için bir kaynak olması için arşivlerde yerini alması amacıyla düzenlenen yarışmada sonuçlar belli oldu.
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sebebiyle düzenlenen yarışmaya toplamda 24 kişi katıldı. Kocaeli’nin arkeolojik değerlerini yansıtan taşınmaz kültürel mirası ve sit alanları fotoğraflarının sahiplerine, 8 Ocak Pazartesi günü saat 16.30’da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde ödülleri takdim edilecek. Sanat Galerisinde sergilenecek olan fotoğraflar 12 Ocak tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.
ÖDÜL ALAN KATILIMCILAR:
Birincilik Ödülü: “Temizlik Vakti” isimli eseri ile HASAN ZER
İkincilik Ödülü: “Geçmişten Geleceğe” isimli eseri ile HÜSNA ALTIN
Üçüncülük Ödülü: “Roma Su Kemeri” isimli eseri ile NURTEN KOÇ
Mansiyon Ödülü: “Arkeoloji 13” isimli eseri ile GÜRSEL EGEMEN ERGİN
Mansiyon Ödülü: “Süleymanpaşa Hamamı” isimli eseri ile HASAN GÜZEL
Mansiyon Ödülü: “Tarihin İzleri” isimli eseri ile MÜRSEL TAHTACI
SERGİLEME ÖDÜLLERİ:
ALAEDDİN KOÇ
HALİT BOZKUŞ
İSMAİL HAKKI YALÇIN
MELİH SULAR
MURAT ATICI
MUSTAFA GEZER
MUSTAFA KAŞIKÇI
NEBİYE AZAK
NURŞEN COŞAR
OKAN ÖZDEMİR
ÖMER ŞAHİN
ÖZKAN ÖZ
SEDAT TÜRKMEN
SEYİT KONYALI
TANER RAGIPOĞLU
TOLGA ÖZAK
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