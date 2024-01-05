Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

İzmit Belediyesi ile Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İzKSV) tarafından Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) iş birliği ile Cumhuriyet’in 100. Yılı sebebiyle düzenlenen Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İzKSV), Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla Kocaeli’nin Arkeolojik Değerleri Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledi. KASK iş birliği ile Kocaeli’nin arkeolojik değerlerinin belirlenmesi, tekrar hatırlanması, anıtlaşan mekanların günümüzdeki hallerinin geçmişle karşılaştırılmasının sağlanması ve gelecek için bir kaynak olması için arşivlerde yerini alması amacıyla düzenlenen yarışmada sonuçlar belli oldu.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sebebiyle düzenlenen yarışmaya toplamda 24 kişi katıldı. Kocaeli’nin arkeolojik değerlerini yansıtan taşınmaz kültürel mirası ve sit alanları fotoğraflarının sahiplerine, 8 Ocak Pazartesi günü saat 16.30’da Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde ödülleri takdim edilecek. Sanat Galerisinde sergilenecek olan fotoğraflar 12 Ocak tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

ÖDÜL ALAN KATILIMCILAR:

Birincilik Ödülü: “Temizlik Vakti” isimli eseri ile HASAN ZER

İkincilik Ödülü: “Geçmişten Geleceğe” isimli eseri ile HÜSNA ALTIN

Üçüncülük Ödülü: “Roma Su Kemeri” isimli eseri ile NURTEN KOÇ

Mansiyon Ödülü: “Arkeoloji 13” isimli eseri ile GÜRSEL EGEMEN ERGİN

Mansiyon Ödülü: “Süleymanpaşa Hamamı” isimli eseri ile HASAN GÜZEL

Mansiyon Ödülü: “Tarihin İzleri” isimli eseri ile MÜRSEL TAHTACI

SERGİLEME ÖDÜLLERİ: ALAEDDİN KOÇ

HALİT BOZKUŞ

İSMAİL HAKKI YALÇIN

MELİH SULAR

MURAT ATICI

MUSTAFA GEZER

MUSTAFA KAŞIKÇI

NEBİYE AZAK

NURŞEN COŞAR

OKAN ÖZDEMİR

ÖMER ŞAHİN

ÖZKAN ÖZ

SEDAT TÜRKMEN

SEYİT KONYALI

TANER RAGIPOĞLU

TOLGA ÖZAK

VOLKAN KARAGÜLLEOĞLU

YEŞİM HANİK