Kocaeli TSM Korosu baharı şarkılarla karşıladı

Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu suzinak ve hüzzam şarkılardan oluşan repertuarıyla sevenleriyle buluştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu baharı şarkılarla karşıladı. Şef Murat Büyükkaya yönetimindeki konserde Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel eserleri seslendirildi. Koro, suzinak ve hüzzam şarkılardan oluşan muhteşem repertuarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir sanat müziği akşamı yaşattı.

SEYİRCİLERDEN KONSERE TAM NOT

SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen konseri çok sayıda vatandaşla birlikte konseri İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve Büyükşehir Musiki Derneği Başkanı Hasan Vehbi Hopalı da izledi. Konseri izlemeye gelenler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın da yer aldı.

SUZİNAK FASILLA BAŞLADI

Suzinak fasılla başlayan konser iki bölümden oluştu. Koro ilk bölümde yine suzinak eserleri seslendirdi. Bu makamda verilmiş en güzel eserlerden olan “Günden güne efsun oluyor, Hasretle yanan kalbime ve Dokunma kalbime” gibi şarkılar seslendirildi.

HÜZZAM ESERLERİN EŞLİĞİNDE SOLO PERFORMANS

Konserin ikinci bölümde ise hüzzam eserlere ağırlık verildi. Solo performansların yer aldığı bu bölümde koro; “Açmam açamam söyleyemem, Bağlandı gönül ve Sen sanki baharın gülüsün” adlı eserleri icra etti. Her meslek dalından üyesi olan koro üyeleri seslendirdikleri solo eserlerle seyirciden tam not aldı. Bu yıl 77. yılını kutlayan Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği her zaman olduğu gibi yine başarılı ve gurur verici bir konser vermenin mutluluğunu yaşadı.

MUSİKİ DERNEĞİ’NİN KENT İÇİN ÖNEMİ

Konser öncesinde konuklara seslenen Doç. Dr. Figen Büyükakın, köklü bir geçmişe sahip olan Büyükşehir Musiki Derneği’nin Kocaeli’nin kültürü açısından önem taşıdığını söyledi. Derneğin Türk musikisine ve yaşatılmasına yönelik anlamlı bir görev sürdürdüğünü kaydeden Doç. Dr. Büyükakın, emeği geçen yönetici ve üyelerine teşekkür etti. Koronun üyeleri arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan da konsere katılımlarından dolayı Doç. Dr. Figen Büyükakın’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

HOPALI’DAN TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Dernek başkanı Hopalı ise, her zaman yanlarında olan seyircilerine teşekkür etti. Hopalı, 77 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan derneğin bundan böyle de çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Hopalı, Koro Şefi Murat Büyükkaya ve dernek yöneticilerine çiçek takdim etti.

Bülten No: 685