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Kocaeli Şehir Tiyatroları, Mevlana İdris’i anacak

Kalemi, kelamı ve zarafetiyle bu dünyadan bir Mevlana İdris geçti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk ve Dünya Çocuk Edebiyatının sevilen yazarına anlamlı vefa

KÜLTÜR-SANAT 30.05.2024, 11:05
Kocaeli Şehir Tiyatroları, Mevlana İdris’i anacak

Kalemi, kelamı ve zarafetiyle bu dünyadan bir Mevlana İdris geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk ve Dünya Çocuk Edebiyatının sevilen yazarına anlamlı vefa.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kalemi, kelamı ve zarafeti ile Türk Edebiyatına iz bırakarak bu dünyaya veda eden şair-yazar Mevlana İdris için vefa dolu bir etkinlik gerçekleştirecek. Şehir Tiyatroları, merhum Mevlana İdris’in yazdığı hikâyelerden oluşan üç eserini, vefatının sene-i devriyesinde sahneye koyacak. Oyun, türü itibariyle Türk Tiyatro sahnelerinde bir ilki temsil edecek. Çocukluğumuzun “Radyo Tiyatrosu” görsel ve işitsel hafızasıyla sahnede hayat bulacak.

3 HAZİRAN PAZARTESİ PRÖMİYER

Şehir Tiyatroları, kitapları birçok dile çevrilen Türk ve Dünya Çocuk Edebiyatının önemli kalemi merhum Mevlana İdris anısına “Radyo Tiyatrosu Mevlana İdris’ten Masallar” oyununu sahneleyecek. Oyun, 3 Haziran Pazartesi akşamı 20.00’de SDKM Büyük Sahne’de prömiyer yapacak. Mevlana İdris’in, “Bulut Çocuk, Tuz” ve “Behram Geri Dön” hikâyeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konacak.

OYUNUN YARATICI KADROSU

Oyunu, Şehir Tiyatroları oyuncularından ve radyo tiyatrosu konusunda önemli çalışmaları olan Nuri Karadeniz yönetecek. İlker Sevüker'in ses tasarımını yaptığı oyunun dekor tasarımı Rona Topçuoğlu, ışık tasarımı Cafer Yiğiter, görsel tasarımı Aktürk Aksoy’a, müzikleri ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğretim görevlisi ve Oda Orkestrası şefi Engin Şen’e ait.

 

OYUNCULAR

Öte yandan oyunda Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından; Senem Akman, Güliz Gençoğlu, Seçil Mutlu, Levent Muratoğlu, Sarper Saydam ve Seda Güven Şahin rol alacak.

BİLGİ EVİ ÇOCUKLARINA DESTEK VERDİ

Eserin sahnelenmesi, Büyükşehir Belediyesi’nin vefa duygusuna anlamlı bir örnek olacak. Bilindiği gibi Mevlana İdris, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların eğitimine katkı sunmak için açtığı Bilgi Evleri’nde geleceğin edebiyatçılarına hikâye yazma eğitimi vermişti. Yazar, bunun yanı sıra Kocaeli’nin marka değeri olan Kocaeli Kitap Fuarı’na en fazla desteği veren edebiyatçılar arasında yer aldı.  Sevilen yazar vefatına kadar her yıl Kocaeli Kitap Fuarlarına katılarak bilgi birikimi ve sohbetiyle Kocaelili okurlarını yalnız bırakmadı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ANLAMLI VEFA

Büyükşehir Belediyesi ise bu sevgi ve desteği unutmayarak onun anısına önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Mevlana İdris’i çok sevdiği çocuklar ile anmak isteyen Büyükşehir, yazarın kaleme aldığı üç hikâyesini sahneye koymaya karar verdi.

TÜRK TİYATROSUNDA BİR İLK: RADYO TİYATROSU

Yazarın “Bulut Çocuk, Tuz” ve “Behram Geri Dön” adlı hikâyeleri seçilerek tiyatro sahnesine uyarlandı. Şehir Tiyatroları hikâyeleri oyunlaştırarak, Türk Tiyatro Sahnelerinde bir ilki de hayata geçirmiş oldu. 80’li yılların  “Radyo Çocuk Saati” ve “Arkası Yarın” formatı ilk kez bir oyunda sahne üzerinde uygulandı. Oyundaki her türlü ses ve efekt canlı performans yoluyla gösterimde eş zamanlı olarak üretilecek ve seyirciler efektlerin oluşum sürecine tanıklık edecek. Radyo Tiyatrosu türü;  Şehir Tiyatroları’nın “Tır Tiyatrosu,  Çağdaş Kukla Tiyatrosu ve Geleneksel Gölge Oyunu” gibi teatral çeşitliliğine bir yenisini ekleyecek. Şehir Tiyatroları, bu türü başka eserlerde de uygulayarak seyirciyle buluşturacak.

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