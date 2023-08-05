Kocaeli İzmit Belediyesi Özkan Uğur’u andı
Kocaeli İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, geçtiğimiz haftalardan aramızdan ayrılan Türk müziğinin değerli ismi Özkan Uğur’un anısına Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da muhteşem bir konser düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, kentin farklı noktalarında Park Konserlerine devam ediyor. Kent Orkestrası, geçtiğimiz haftalarda aramızdan ayrılan usta sanatçı Özkan Uğur anısına İzmit Unutmaz vizyonu ile Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da vatandaşlarla buluştu. Konserde Özkan Uğur ve MFÖ’nün unutulmaz şarkıları seslendirildi.
KONSERLER DEVAM EDECEK
İzmitliler; Olduramadım, Sarı Laleler, Bodrum Bodrum, Ele Güne Karşı, Mazeretim Var Asabiyim Ben gibi unutulmaz parçaları hep bir ağızdan söyledi. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Park Konserleriyle vatandaşların sıcak yaz akşamlarına renk katmaya devam edecek.
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