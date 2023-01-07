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Kocaeli Gölcük'te kulakların pası silindi
KÜLTÜR-SANAT 07.01.2023, 12:24
Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korusu’nun Kervansaray’da düzenlediği ve unutulmaz eserlerin seslendirildiği konser büyük beğeni topladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu; Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda Gölcüklüler’e unutulmaz bir akşam yaşattı. Şef Kamil Kudret Dağlı yönetimindeki koronun, Anadolu’nun dört bir köşesinden birbirinden değerli unutulmaz türküleri seslendirdiği konsere Gölcüklüler yoğun ilgi gösterdi.
Büyük beğeni ile dinledikleri eserlerle keyifli bir akşam yaşayan Gölcüklüler, çok sayıda kültür-sanat etkinliği ile kendilerini buluşturan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.
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