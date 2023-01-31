Kocaeli Gölcük'te ders zili 'sanat'a çaldı

Gölcük Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde olan öğrenciler için düzenlenen “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri “Keçe Duvar Süsü” ile başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri ile Gölcük’te yarıyıl tatilinde olan öğrencileri sanatla buluşturdu.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen etkinlikler “Keçe Duvar Süsü” atölyesi ile başladı. Atölyeye katılan öğrenciler, sanatçı Sevil Adıyaman’dan keçe duvar süsü yapımı hakkında bilgiler alarak öğrendiklerini uygulamaya döktüler.

Üretim atölyelerinden alınan atık malzemelerin kullanıldığı eğitimlerde öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak kendi duvar süslerini ürettiler. Eğitimlere katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler yaparak hünerlerini sergileyen öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlayacak etkinlikler; 31 Ocak Salı günü bez çanta süsleme, 1 Şubat Çarşamba günü alevde cam boncuk, 2 Şubat Perşembe günü makrome anahtarlık ve 3 Şubat Cuma günü ise arkadaş bileklik yapımı atölyeleri ile devam edecek.