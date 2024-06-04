Kocaeli'de Mevlana İdris’e unutulmaz vefa

Dünya ve çocuk edebiyatının zarif kalemi Mevlana İdris, vefatının sene-i devriyesinde Şehir Tiyatroları’nın sahneye koyduğu Radyo Tiyatrosuyla anıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünya ve çocuk edebiyatının zarif kalemi Mevlana İdris’i vefatının ikinci yılında yıllarca unutulmayacak bir etkinlikle andı.

Şehir Tiyatroları, merhum Mevlana İdris’in yazdığı hikâyelerden oluşan üç eseri, vefatının sene-i devriyesinde sahneye koyarak bir anlamda vefanın en güzel örneğini sergiledi. Türü itibariyle Türk Tiyatro sahnelerinde bir ilki temsil eden oyun, çocukluğumuzun “Radyo Tiyatrosunu” görsel ve işitsel hafızayla sahneye taşıdı.

OYUNU HAYRANLIKLA İZLEDİLER

SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen “Mevlana İdris’ten Masallar Radyo Tiyatrosu” adlı oyunun ilk gösterimine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Mevlana İdris’in kardeşi yazar Salih Zengin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Mevlana İdris’in okurları ile çok sayıda vatandaş büyük bir beğeni ve hayranlıkla izledi.

MEVLANA İDRİS’İN MİNİK DOSTLARI

Oyunun en önemli konukları ise merhum yazarın çok sevdiği çocuklar oldu. Mevlana İdris’in yazarlık eğitimi verdiği Büyükşehir’in Bilgi Evi öğrencileri bu anlamlı geceye katılarak oyunu izledi. Yazarın çocuklara verdiği değer burada da kendini gösterdi. Oyunun ön koltukları çocuklar için ayrıldı. Bilgi Evi öğrencileri de çok sevdikleri yazarın oyununu en ön sıradaki protokol koltuklarından izleme olanağı buldu.

RADYO TİYATROSU SAHNEDE BİR İLK

Vefa gecesinde Mevlana İdris’in, “Bulut Çocuk, Tuz” ve “Behram Geri Dön” hikâyeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından seyirlik radyo tiyatrosu tarzında sahneye kondu. Şehir Tiyatroları hikâyeleri oyunlaştırarak, Türk Tiyatro sahnelerinde bir ilki hayata geçirdi. 80’li yılların “Radyo Çocuk Saati” ve “Arkası Yarın” formatı ilk kez bir oyunda sahne üzerinde uygulandı. Oyundaki her türlü ses ve efekt canlı performans yoluyla gösterimde eş zamanlı olarak üretildi ve seyirciler efektlerin oluşum sürecine tanıklık etti. Radyo Tiyatrosu türü; Şehir Tiyatroları’nın “Tır Tiyatrosu, Çağdaş Kukla Tiyatrosu ve Geleneksel Gölge Oyunu” gibi teatral çeşitliliğine bir yenisini ekledi.

OYUNUN YARATICI KADROSU

Oyunu, Şehir Tiyatroları oyuncularından ve radyo tiyatrosu konusunda önemli çalışmaları olan Nuri Karadeniz yönetti. İlker Sevüker'in ses tasarımını yaptığı oyunun dekor tasarımını Rona Topçuoğlu, ışık tasarımını Cafer Yiğiter, görsel tasarımını Aktürk Aksoy yaptı. Oyun içerisinde Deniz Arslan besteleri ve piyano performansı ile yer alırken oyunun müzik yönetmenliğini Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitim görevlisi ve Oda Orkestrası şefi Engin Şen yaptı. Oyun içerisinde piyanoda Deniz Arslan, viyolonselde Engin Şen, kemanda Engin Yaşar, kemanda Nilay Uzun ve viyolada Ahmet Efe Küçük yer aldı.

ŞEHİR TİYATROLARI OYUNCULARI

Oyunda Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından; Senem Akman, Güliz Gençoğlu, Seçil Mutlu, Levent Muratoğlu, Sarper Saydam ve Seda Güven Şahin rol aldı.

SEYİRLİK RADYO TİYATROSU ÇOK BEĞENİLDİ

Seyirlik radyo tiyatrosu tarzındaki oyun, Şehir Tiyatroları sanatçılarının başarılı performansı ile büyük ilgi gördü. Radyo Tiyatrosunu görerek izleme olanağı bulan seyirciler, beğenilerini dakikalarca süren alkışlarıyla ortaya koydu.

SİGALI: TÜRK TİYATROSUNDA BİR İLK

Oyunun sonunda sahneye gelen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, özellikle çocukların kalbinde büyük anlamı olan merhum Mevlana İdris’i vefatının 2. yılında sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. İdris’in üç hikâyesinin Şehir Tiyatroları tarafından Radyo Tiyatrosu formatında sahneye konduğunu hatırlatan Sigalı, böylece aynı zamanda Türk Tiyatro sahnelerinde bir ilki gerçekleştirmiş olduklarını kaydetti. Sigalı, oyundaki ses ve efektlerin canlı performans yoluyla gösterimde eş zamanlı olarak üretildiğini hatırlatarak, seyircinin bu sürece tanıklık etmesinin önemine vurgu yaptı.

YÖNETMEN NURİ KARADENİZ’DEN TEŞEKKÜR

Oyunun yönetmenliğini yapan aynı zamanda Şehir Tiyatroları’nın başarılı oyuncularından Nuri Karadeniz ise kendisine bu fırsatı verdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Şehir Tiyatroları’na teşekkür etti.

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ’TEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Oyunu vatandaşlarla izleyen Büyükşehir Başkan Vekili Abiş de, Mevlana İdris’in kardeşi yazar Salih Zengin’e Radyo Tiyatrosu oyununun afişinden hazırlanan bir plaket takdim etti.

AİLESİNDEN BÜYÜKŞEHİR’İN VEFASINA TEŞEKKÜR

Burada bir konuşma yapan Mevlana İdris’in kardeşi Salih Zengin, çocukların Mevlana İdris’in kitaplarını severek okuduğunu belirterek, “Bu kitapların, masalların seslendirilerek tiyatro haline getirilmiş olması, kelimelerin adeta kuş olup uçması umarım hoşunuza gitmiştir. Tiyatrocu arkadaşlarıma, Mevlana İdris’in eserlerinin oyunlaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ağabeyime gösterdiği vefa takdire şayandır” şeklinde konuştu.