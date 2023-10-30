Kocaeli'de konservatuvara korist seçmeleri başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu ve THM Uygulama Topluluğu korist seçmeleri gerçekleştirecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarına bağlı olarak faaliyet gösteren Çocuk Korosu ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu korist seçmeleri gerçekleştirecek.

Çocuk Korosu seçmelerine 7-12 yaş arasındaki tüm çocuklar katılabilecek. Koro üyesi olmak isteyen çocuklardan bir marş veya bir çocuk şarkısını seslendirmesi istenecek. Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan seçmeler 4 Kasım Cumartesi günü 10.00’da yapılacak.

THM UYGULAMA TOPLULUĞU SEÇMELERİ

Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu korist seçmeleri ise 5 Kasım Pazar günü 15.00’de yine Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda yapılacak. 17-45 yaş arasındaki vatandaşların katılabileceği seçmelerde adaylardan farklı yörelere ait 3 türkü seslendirmeleri istenecek. Değerlendirmeleri ise Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri ve koro şefleri yapacak.