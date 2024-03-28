Kocaeli'de 27 Mart’a özel prömiyer

Büyükşehir Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Tolstoy’un başyapıtı Savaş ve Barış oyununu sahneledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ünlü Rus yazar Lev Tolstoy’un başyapıtı Savaş ve Barış eserini sahneledi. Tiyatro Günü’ne özel olarak perde açan ve prömiyer yapan oyuna Kocaeli seyircisi büyük ilgi gösterdi. Muhteşem bir prodüksiyon ile sahnelenen oyunda Şehir Tiyatroları’nın oyuncuları başarılı performanslarıyla dakikalarca seyirci tarafından alkışlandı. Oyun öncesinde gelenek üzere ulusal ve uluslararası Dünya Tiyatro Günü Bildirisi okundu.

PERDELERİNİ ÜCRETSİZ AÇTI

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları her yıl olduğu gibi bu yıl da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde perdelerini ücretsiz olarak açtı. Şehir Tiyatroları bu yılki kutlamalara her zamanki özeniyle yaklaştı. Ünlü Rus yazar Lev Tolstoy’un başyapıtı Savaş ve Barış eseri 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününe özel olarak seçildi ve hazırlıklar da yine günler öncesinden başlatıldı. Oyun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde prömiyer yaptı.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ BİLDİRİLERİ

Öte yandan oyun öncesinde 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle gelenek üzere ulusal ve uluslararası Dünya Tiyatro Günü Bildirisi okundu. 2023 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Norveçli yazar Jon Fosse tarafından yazılan uluslararası bildiriyi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, tiyatro sanatçısı Tamer Levent tarafından kaleme alınan ulusal bildiriyi ise Şehir Tiyatroları’nın usta oyuncularından Funda İlhan okudu. Bildirilerin okumasının ardından Savaş ve Barış eserinden perdeye uyarlanan oyuna geçildi. Mehmet Birkiye rejisi ile Kocaelili sanatseverler ile buluşan oyunu Helen Edmundson oyunlaştırdı. İpek Özgüven’in çevirisini yaptığı oyunun dekor tasarımı Efter Tunç, koreografisi Tuğçe Ulugün Tuna, kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımı Cem Yılmazer, müzikleri ise Fırat Akarcalı’ya ait.

BİR BAŞYAPITI REPERTUARIMIZA KATTIK

Seyirciden büyük alkış alan oyunun sonunda Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, tüm yaratıcı kadroyu sahneye davet ederek seyirciyi selamladı. Tüm sanatçılara teşekkür eden Sigalı, Kocaeli seyircisinin de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı. Dünya edebiyatının başyapıtlarından biri sayılan Tolstoy'un "Savaş ve Barış" romanı hakkında bilgi veren Sigalı, Şehir Tiyatroları’nın da bu önemli eseri uyarlayarak repertuarına kattığını söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Konuşmasında, “Bir hayalim vardı. Tiyatro kente katkı sağlar mı?” diye soran Genel Sanat Yönetmeni Sigalı, “Evet tiyatro kente katkı sağlar. Böyle güzel işler yaptıkça da sağlayacaktır. Çünkü bizim arkamızda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibinin çok büyük desteği var. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum” dedi.

OYUNUN KONUSU

Lev Tolstoy’un Savaş ve Barış adlı eseri 19. yüzyılın başındaki Napolyon Savaşlarını iki Rus ailesi, Rostov’lar ve Bolkonsky’ler üstünden anlatmaktadır. Zengin karakter çözümlemeleri, olağandışı bir dil, yaratıcı bir tarih senteziyle dünya edebiyatının başyapıtlarından biri.