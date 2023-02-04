Kocaeli Büyükşehir'den Amir Ateş'e muhteşem vefa gecesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da dünyaya gelen musiki hazinesi Amir Ateş için yıllarca unutulmayacak bir vefa gecesi düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin yetiştirdiği ve ülkenin gururu olan sanatçılarına sahip çıkmaya, onlara gereken özeni göstermeye devam ediyor. Kısa bir süre önce merhum Mustafa Kandıralı için son derece görkemli ve yıllarca akıllardan çıkmayacak bir anma gecesi düzenleyen Büyükşehir, Kandıra’da dünyaya gelen musiki hazinesi Amir Ateş için de özel bir vefa gecesi düzenledi.

Amir Ateş’in sevilen eserlerinin icra edileceği vefa gecesine; opera sanatçısı Hakan Aysev, ses sanatçıları Melihat Gülses, Mine Geçili, İbrahim Suat Erbay, Yahya Geylan ve Mehmet Kemiksiz solist olarak katıldı. Amir Ateş'in en sevilen eserlerinden Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın adlı şarkıyı birlikte seslendirdiler. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bu anlamlı geceye Kocaeliler akın etti. Gecenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehrimizin ve ülkemizin değeri olan Amir Ateş’i sizlerle buluşturmak bizim için en kıymetli hatıradır” dedi.