Kocaeli, 2022’de kültür ve sanat kenti oldu

Yıllarca “sanayi kenti” kimliği ile tanınan Kocaeli; Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleri ile gözlerin kendisine çevrilmesini sağladı.“Sanat da kültür de Mutlu Şehir Kocaeli’nde” sloganıyla yola çıkan Büyükşehir, 2022 yılının sonunda kültür ve sanatın kentin ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koydu. Kitap Fuarı, Kartepe Zirvesi ve Sıfır Atık Festivali’ne uzanan geniş yelpazedeki kültürel ve akademik etkinliklerin yanı sıra bizi biz yapan değerlerin vücut bulduğu organizasyonlar, 2022’yi sanat ve kültürle dolu bir yıl olarak kayıtlara geçirdi.

2022’İN İLK ETKİNLİĞİ KİTAP DOSTLARI İÇİN YAPILDI

Söz konusu sanat ve kültür etkinliklerinin amiral gemisi olan Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü 2022 yılının ilk ayından itibaren önemli çalışmalara imza attı. Senenin ilk etkinliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Bilim Merkezi’nin üst katındaki Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Buradan bir önceki yıl ödünç kitap alan 1000 kişiden en çok kitap okuyarak, ilk 30'a giren okuyucular arasında çekiliş gerçekleştirildi. Çekiliş sonuncunda şanslı numaraların sahibi olan okuyucular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan çift kişilik bilet kazandı.