KO-MEK uygulamalı branşlarla kutlamalara renk kattı

Cumhuriyet’in 100. yıl etkinliklerine KO-MEK ve kadın girişimciler uygulama branşlarıyla renk kattıKOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları dolayısıyla gerçekleşen etkinliklere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) adeta renk kattı. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alışveriş merkezine stant açarak branş tanıtımlarını uygulamalı olarak gerçekleştiren KO-MEK ziyaretçilerden tam not aldı.

ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ VARDI

Alış veriş merkezinin gerçekleştirdiği etkinliklerde KO-MEK; çini boyama, ahşap boyama, yüz boyama, resim ve müzik branşlarıyla yer aldı. KO-MEK stantlarda ziyaretçilerle birlikte uygulama yaparak ziyaretçilerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklere İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

ÜRETEN KADINLAR DA YERİNİ ALDI

Kocaeli’nin üreten kadınlarının yer aldığı üreten ve girişimci kadınlar kooperatiflerinin de katıldığı Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerinde kadın kooperatifleri üyeleri el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek satışa sundu. Üreten kadınlara destek sağlamak amacıyla açılan stantlarda birbirinden güzel ürünler alışveriş merkezini ziyarete gelen ziyaretçiler tarafından satın alındı.