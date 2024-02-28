Kıyı Ege Tiyatrolar Birliği 10’uncu kez bir araya geliyor

Ege Bölgesi'ndeki tiyatro gruplarının oluşturduğu birlik bu sene Torbalı Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla İzmir’in Torbalı ilçesinde buluşuyor.

İZMİR (İGFA) - 1 Mart Cuma günü bir araya gelecek olan Kıyı Ege Tiyatrolar Birliği üyesi tiyatro grupları, 3 Mart günü uygulanacak olan programların ardından Torbalı’dan ayrılacak. Birliğin önümüzdeki süreçte yapacakları, daha aktif çalışmalarda hareket edilmesinin de planlanacağı program kapsamında eğlence ve kültür gezilerine de yer verildi.

AYVALIK BELEDİYE TİYATROSU’NA ONUR VEREN DAVET

Dört ay önce Kıyı Ege Tiyatrolar Birliği’ne katılan Ayvalık Belediye Tiyatrosu, bu yıl onuncu buluşmanın onuruna pastanın kesileceği 2 Mart gecesi, “Seni Alırsa Fırtına” isimli oyunu sahneleyecek. Ege’de birçok kenti ilgilendiren “Mübadele” konusuyla ilgi çeken ve 3 ulusal ödüle değer görülen “Seni Alırsa Fırtına” isimli oyun, Kıyı Ege Tiyatrolar Birliği’nin geceye özel davetiyle de onurlandırıldı.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu 2 Mart Akşamı Torbalı Ticaret Odası Salonu’nda Saat 20.00’de oyunu hem birlikteki tiyatroculara hem de kentteki katılımcılara sergileyecek. Oyunun yazarı ve yönetmeni, Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, “Kıyı Ege Tiyatrolar Birliği’ne, ve birlik başkanı Metin Güler’e bu özel davetleri için teşekkür ediyorum, oyuncularımızla birlikte çok duygulandık. Meslektaşlarımıza karşı oynamak gurur verici, davet edilmek güzel, mübadele bu kıyıda herkesin içine dert olan bir tarih Umarım izleyenler beğenir, bizim de birliğin 10.yılı kutlamalarına bir katkımız oldu” dedi.