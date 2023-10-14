Keşan Panayırı ertelendi

Edirne'nn Keşan Panayırı, Filistin’de yaşanan çatışmalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

18-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ‘Geleneksel Keşan Panayırı’, Filistin’de yaşanan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Konuyla ilgili Keşan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İsrail saldırıları sonucu, Filistin’de yaşanan “İnsanlık Dramı” sebebiyle Keşan Panayırımızı erteliyoruz. Filistin’de kara bulutlar kardeşlerimizin üstüne karabasan gibi çökmüş, ocaklara ateş düşmüş, yaralılar ilaçsız, haneler ekmeksiz ve susuz, analar evlatsız kalmıştır. Sözde medeni devletler suskun ve insan hakları tepkiden yoksunken, gariplerin imdadı, sivillerin feryadı ve vicdanlı yüreklerin isyanı tüm dünyayı sarmıştır. Böyle bir durumda, müziğe tutkusu, sanata sevdası herkesin malumu olan aziz Keşanlılar, aynı zamanda İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in şiirindeki gibi “Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim” diyen, “Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım” duyarlılığında olanlardır. Mazlumların ahını almamak, yürekleri kanatmamak, vicdanları incitmemek için Keşan Belediyesi olarak 18-22 Ekim 2023 tarihindeki Keşan Panayırımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

“FİLİSTİN’DE AĞITLAR GÖK SEMAYA YÜKSELİRKEN KEŞAN’DA ŞARKILAR SÖYLEYEMEYİZ”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Keşanlıların yüreklerinde sızı varken dillerinde ezgi olamayacağı, kardeşleri ölürken mutlu olamayacağı, kan ve gözyaşına karşı duyarsız kalamayacağı sebebiyle Keşan Belediyesi olarak düzenlemeyi planladığımız festival, eğlence gibi etkinliklere de son verilmiştir. Filistin’de ağıtlar gök semaya yükselirken Keşan’da şarkılar söyleyemeyeceğimizi, çığlıklar karşısında sırtımızı dönemeyeceğimizi, duyarsız kalırsak çocuklarımızın “Anne, baba sen savaşta ne yaptın?” sorusuna cevap veremeyeceğimizi bildiğimizden, kararımızın anlayışla karşılanacağından eminiz. Filistin’de kanın ve gözyaşının bir an önce durması, haksızlığın, zulmün ve savaşın son bulması dileğiyle, Keşan Belediyesi’nin düzenleyeceği organizasyonlara yönelik bu kararını “İnsanlık Namına” kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”