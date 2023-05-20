Keşan'da 'Ocak' sahnede yandı

Edirne'nin Keşan Belediye Sanat Merkezi Tiyatro ekibinin “Ocak” adlı oyunu büyük beğeni topladıErdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'ye bağlı Keşan Belediyesi Sanat Merkezi Tiyatro ekibi tarafından hazırlanan “Ocak” adlı oyun geçtiğimiz Perşembe günü sergilendi.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu’nda sergilen oyunu Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen ile yaklaşık 600 tiyatrosever izledi.

Koltukların dışında salona getirilen sandalyelerde de tiyayroseverler oyunu izledi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Kadir Kılıç’ın yaptığı, Onur Öztoprak’ın yönettiği oyunda Canan Kılıç, Dilem Yongacı, Oğuzhan Cınbırtıoğlu, Mahir Kılıç, Emine Bozbaş, Kadir Kılıç, Hilal Melis Gül, Onur Öztoprak, Gökalp Ömer Yiğit’in yaptığı oyunun konusu bir ailede babanın kurduğu hayaller ve ailenin çektiği sıkıntılar, dram ve komedi olarak izleyenlere sergilendi.

Oyun izleyenler tarafından büyük beğeni toplayarak alkış aldı.

Oyunun sonunda sahneye gelen Keşan Belediye Başkanı Yakup Balcı oyuncuları başarılarından dolayı kutladı ve ekibe çiçek takdim etti.