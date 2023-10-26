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KAYÜ’de “Türkiye Yüzyılı” Filografi Sergisi açıldı

KÜLTÜR-SANAT 26.10.2023, 07:15
KAYÜ’de “Türkiye Yüzyılı” Filografi Sergisi açıldı

Türkiye Cumhuriyeti’mizin Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında Kayseri Üniversitesi’nde Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO El Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Türkiye Yüzyılı” konulu filografi çalışmalarından oluşan karma serginin açılışı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Rektörlük Fuaye alanındaki serginin açılışına; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Halis Bilgil ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, sergideki filografi çalışması ürünleri hazırlayan öğrencileri tebrik etti.

Her yaşta okumanın ve öğrenmenin önemine değinen Rektör Karamustafa, “Üniversitemiz Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO El Sanatları Bölümünde öğrenim gören öğrencilerimiz genelde 35 yaş üstü kadınlardan oluşmaktadır. Kendilerini okuma azimlerinden ve çalışmalarından dolayı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da, 35 yaş ve üzeri kadınlarımızın üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde okumalarına önem veriyor. Okumanın ve öğrenmenin yaşı yoktur. Yeter ki istensin, yeter ki azimli olunsun. Ben, Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında ‘Türkiye Yüzyılı’ konulu serginin düzenlenmesinden dolayı öğrencilerimizi ve bölüm öğretim elemanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Rektör Karamustafa’nın konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO El Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından yaklaşık iki aylık çalışmayla hazırlanan sergide 40 adet filografi çalışmasından oluşan eserler bulunuyor.   

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