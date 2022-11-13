Kayserili öğretmenler için konser dopingi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Öğretmenler Günü’ne özel Türk Halk Müziği konseri verecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Medeniyetlerin beşiği olan Kayseri’de kültür ve sanata ayrı bir özel önem verirken, özel günleri de ihmal etmeyerek, birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyor.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kültür sanat eğitim ve spor faaliyetleri dalında ödüllü bir belediye olduklarını vurgulayarak, bu alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından düzenlenecek Türk Halk Müziği Türkü Konseri’ne tüm Kayserilileri davet ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Koromuzun Namık Kemal Bilgin şefliğinde, 24 Kasım Öğretmenler günü özel konseri düzenlenecek. Konserimiz, 24 Kasım saat 19.30'da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacaktır. Tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.

Birbirinden seçkin Türk Halk Müziği parçalarının seslendirileceği konserde, öğretmenler unutulmaz bir akşama tanık olacak.