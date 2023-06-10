Kayserili avukattan teknoloji sergisi

Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencilerinin hayallerini ve yeteneklerini ortaya koyduğu "Bunu ben yaptım" isimli Teknoloji ve Tasarım dersi sergisi büyük bir coşku ile açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sergide öğrencilerin yıl boyunca hayal ettikleri ürünleri tasarlayıp yaptıkları çeşitli projeler (mimari yapıtlar,özgün tasarım çalışmaları,enerji dönüşümü çalışmaları,geri dönüşüm çalışmaları,temel tasarım çalışmaları...vs)büyük beğeniyle karşıkanırken ;ayrıca 8.sınıf ögrencilerin doğayı korumak ve dilsiz dostlarımız hayvanlara sahip çıkmak için tasarladıkları toplumsal mesaj içerikli afiş çalışmaları büyük ilgi gördü.

Serginin açılmasında desteklerinden dolayı okul müdürü Hakan YÜKSEL'e ve okul idaresine ,emek vererek güzel çalışmalar ortaya koyan sevgili öğrencilere ayrıca onlara öncülük eden Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenlerine çok teşekkür ederiz.