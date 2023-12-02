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Kayseri Talas'tan Şeb-i Arus'a erken kutlama

KÜLTÜR-SANAT 02.12.2023, 09:45
Kayseri Talas'tan Şeb-i Arus'a erken kutlama

Hz. Mevlana, vefatının 750. Yıl dönümünde Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe ilgi büyüktü. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın yanı sıra her yaştan katılımla gerçekleşen program, salonu dolduranlara huzur dolu bir akşam yaşattı.

MUSTAFA DEMİRCİ’DEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Program başlangıcında konuşan Sanatçı Mustafa Demirci, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın çok güzel bir etkinliğe vesile olduğunu belirterek, “Hazreti Mevlana’nın vefatının 750. Yılı münasebetiyle Talas Belediyemiz kıymetli Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’in öncülüğünde böyle bir programı tertip ettiler, bu vesile ile kendilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Program sonunda sahneye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, organizasyona katılan herkese teşekkür ederek, Mustafa Demirci’ye çiçek ile ‘Benim Adım Talas’ ve ‘Belki Bir Gün Dönerim’ isimli kitapları hediye etti. Programa katılanlar da duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

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