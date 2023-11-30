Kayseri Talas'tan engellilere özel sinema seansı

Engellilere yönelik birçok faaliyette bulunan Kayseri Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Acı ve Tatlı Hayat filmini ücretsiz izlettirecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yönetmeni, senaristi ve oyuncularının tamamının işitme engelli olduğu filmde birbirini seven bir çiftin evlenmeleri konusunda başından geçenler anlatılıyor.

İşitme engellilere yönelik olan film, 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 13.00’te Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde izlenebilecek.

Katılımın yoğun olması beklenen organizasyon yine ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek.