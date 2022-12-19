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Kayseri Talas'ta tiyatro keyfi
KÜLTÜR-SANAT 19.12.2022, 10:15
Kayseri'nin Talas Belediyesi, aralık ayı etkinlikler zincirinde hafta sonu hem büyüklere hem de küçüklere yönelik tiyatro oyunlarına yer verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Cuma Günü ‘Ziyafet Sofrası’ isimli yetişkin tiyatro gösterisi seyirciyle buluşurken cumartesi günü de ‘Çarpım Tablosu’ isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi.
Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen oyunlara vatandaşların ilgisi büyük oldu.
Program sonunda ise Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, oyuncuları tebrik ederek çiçek ve kitap verdi.
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