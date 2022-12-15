Kayseri Talas'ta kültür sanat şöleni

Kayseri'nin Talas Belediyesi, kültür sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

7’den 70’ her yaş için farklı etkinliklerin düzenlendiği etkinlikler zincirinde hafta sonu hem büyüklere hem de küçüklere yönelik tiyatro oyunları yer alıyor.

Bu kapsamda 16 Aralık Cuma Günü saat 19.30’da ‘Ziyafet Sofrası’ isimli yetişkin tiyatro gösterisi seyirciyle buluşacak. Ayrıca 17 Aralık Cumartesi Günü 13.30’da da ‘Çarpım Tablosu’ isimli çocuk tiyatro gösterisi sahnelenecek.

Her iki tiyatro gösterisi de Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek ve Talas Belediyesinin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz olarak takip edilebilecek.