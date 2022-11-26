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Kayseri Talas'ta jandarmadan özel konser

KÜLTÜR-SANAT 26.11.2022, 09:15
Kayseri Talas'ta jandarmadan özel konser

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın davetiyle özel olarak şehre gelen Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Kayserililere unutulmayacak bir konser yaşattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Jandarma Bandosu sahne aldı. Hareketli şarkıların yanı sıra, milli ve manevi eserleri de seslendiren bando, salonu tıklım tıklım dolduran izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin mezuniyet töreninde seslendirdiği Kerkük Zindanı türküsüyle yüreklere dokunan Jandarma Astsubay Büşra Bilge Demir’in de aralarında bulunduğu bando özellikle “Çırpınırdı Karadeniz” ve “Kerkük Zindanı” gibi eserleri seslendirmesi salondakileri coşturdu.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan bandonun ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Jandarmanın hem şiddet hem kudret hem de şefkat yönü vardır ama bunların üzerinde bir de gönül gücü vardır. Onu da bizimle paylaştılar, hepsine çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Nice güzel günlerde buluşmak üzere.” dedi.

Daha sonra söz alan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de “Jandarma Genel Komutanımız, Öğretmenler Günü için sayın başkanımızın isteğini kırmadı. Bandomuz muhteşem bir gece yaşattılar. Bizleri bambaşka yerlere götürdüler. Bir kez daha jandarmamızla gurur duyduk.” diye konuştuktan sonra Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin ile yapılan telefon görüşmesini mikrofonla paylaştı.

ARİF PAŞA İLE CANLI TELEFON BAĞLANTISI

 Org. Arif Çetin ise, sözlerine salondakileri selamlayarak başladı. Jandarmanın 7/24 vatandaşın hizmetinde olduğunu belirten Org. Çetin, “Jandarmamız vatandaşımızın yanında, yakınında, emrine amadedir. Şanlı bayrağımız için binlerce şehit, on binlerce gazi verdik. Biz de aziz şehitlerimizin yolunda şanlı bayrağımıza sarılmaya hazırız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Haklarını ödeyemeyeceğimiz öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Mustafa Yalçın başkanımızın konser isteğine çok mutlu oldum ve bu konsere vesile olduğu için herkese teşekkür ediyorum. Bandomuzu da tebrik ediyorum. Jandarmamız ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, sizlerin desteği ve Allah’ın yardımıyla, vatandaşımızın da duasıyla görevini yapmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından bando üyelerine çiçek verilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a eğitime yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Konsere gelen vatandaşlar ve öğretmenler de programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Jandarmamızın kahramanlığını biliyorduk ayrıca bu şekilde sanat kabiliyetini gördüğümüz için çok mutlu olduk. Duygulandık. Çok güzel, çok şahane, enfes, süper bir konserdi. Talas Belediyesine böyle bir konser düzenledikleri için çok teşekkür ediyoruz” diye görüşlerini belirtti.

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