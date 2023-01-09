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Kayseri Talas'ta Hülya Koçyiğit rüzgarı

KÜLTÜR-SANAT 09.01.2023, 07:45
Kayseri Talas'ta Hülya Koçyiğit rüzgarı

Kayseri Talas Belediyesi’nin kültür sanat programı konuğu Türk sinemasının duayen ismi Hülya Koçyiğit oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Cumhuriyetin 100. Yılında gerçekleştirilen ilk Talas programı olma özelliğini de taşıyan etkinliğe Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde, Yazar Selahaddin Yusuf’un moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye her yaştan sinemasever yoğun ilgi gösterdi. Salonun dolduğu program, Selahaddin Yusuf ve Hülya Koçyiğit’in, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürleri ile başladı.

“CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKMANIN ÖNEMİNİ ANLATTINIZ”

Söyleşi sonunda sahneye gelerek kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, bu programın Cumhuriyetin 100. Yılında Talas’ta gerçekleştirilen ilk program olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bugün, Cumhuriyetimizin 100. Yılının ilk programlarından birini gerçekleştirdik. Bize cumhuriyetimize, ülkemize ve devletimize sahip çıkmanın önemini anlatan, mühür vuracak sözler söylediniz. Size ve katılan değerli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

“ÇOK GÜZEL BİR PROGRAMDI, BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM.”

Program sonunda düşüncelerini dile getiren sanatçı Hülya Koçyiğit, çok güzel bir gece yaşadığını ve bu organizasyonda olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Talas Belediyesi’nin daveti üzerine geldik ve burada çok değerli insanlarla sohbet etme fırsatı buldum. Hayat sohbet ederek güzelleşiyor. Benim için çok güzel bir geceydi. Çok mutlu oldum, teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra kısa bir değerlendirmede bulunan yazar Selahaddin Yusuf da Talas’ta yavaş yavaş bir kültür-sanat kitlesinin oluştuğuna dikkat çekerek bunda Başkan Yalçın katkısının büyük olduğunu belirtti. “Talas’ta bu tür etkinliklerde ısrar edilirse daha güzel sonuçlar alınacağını düşünüyorum.” diyen Yusuf, sözlerinin sonunda Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

SİNEMASEVERLERDEN TEŞEKKÜR

Gecenin sonunda programı değerlendiren Leyla Şahin isimli bir sinemasever Talas Belediyesine teşekkür ederek, çok güzel bir program oldu, çok heyecanlıyım, Kayseri’nin böyle güzel işlere zemin teşkil etmesi, Kayseri’yi edebi yanıyla göstermesi çok güzel bir şey. Buna da Başkan Mustafa Yalçın’ın önayak olması çok değerli. Başkan Yalçın’a teşekkür ederim.”dedi.

Programdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ebru isimli genç öğrenci de “Çok güzel bir geceydi, çok memnun kaldım. Çok güzel bir organizasyon olmuş emeği geçenlere teşekkür ederim.” diye konuştu.

Muhammed İsmail isimli bir diğer sinemasever de organizasyonun ev sahibi Başkan Yalçın’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Gerçekten çok değerli bir program oldu, çok mutlu oldum burada bulunduğum için. Programın düzenlemesinde emeği geçenlere ve Başkan Yalçın’a teşekkürlerimi iletiyorum.”

Hülya Koçyiğit, program sonunda sinemaseverlerden gelen soruları cevapladı.

Söyleşi programının kapanışında sahneye gelen Başkan Yalçın, Hülya Koçyiğit ve Selahaddin Yusuf’a Talas'ı ve Kayseri'yi tanıtan kitaplar ile birlikte çiçek hediyesinde bulundu.

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