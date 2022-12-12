Kayseri Talas'ta gölge oyunu heyecanı

Kayseri Talas’ta hafta sonu Hacivat-Karagöz tiyatrosu heyecanı yaşandı. Talas Belediyesi, startı Hacivat-Karagöz tiyatrosuyla verdi.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

10 Aralık Cumartesi ve 11 Aralık Pazar günleri Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe küçük-büyük herkes yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle çocuklara farklı ve eğlenceli bir hafta sonu yaşatan etkinlikte büyükler de doyasıya eğlendi.

“ADETA ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM”

Program sonrası düşüncelerini dile getiren büyükler ve çocuklar, çok eğlendiklerini ve böyle bir etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Dilara Yaman isimli bir vatandaş yaşadığı mutluluğu bu tiyatro ile çocukluğuna yeniden gittiğini “Çok beğendik, çok mutlu oldum. Çocukluğuma döndüm adeta. Eski günlerimizi andık, eğitici bir etkinlik oldu Talas Belediyesi’ne çok teşekkür ederim.” sözleriyle ifade etti.

Ailesiyle Hacivat-Karagöz tiyatrosunu izleyemeye gelen Yusuf Buğra isimli bir çocuk “Çok beğendim, çok eğlendim. Başkan Amca’ya çok teşekkür ederim.” dedi.

ğendim, çok eğlendim. Başkan Amca’ya çok teşekkür ederim.” dedi.