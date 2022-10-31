Kayseri Talas'ta Cumhuriyet konseri

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivali’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel bir konser gerçekleştirildi. Türk müziğinin sevilen gruplarından İncesaz’ın sahne aldığı konserde cumhuriyete özel şarkılar dinleyicilerden tam not aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Erciyes Kültür Merkezi’nde kültür ve sanat ağırlıklı gerçekleşen Talas Festivali hız kesmeden devam ediyor.

Festival kapsamında Türk müziğinin sevilen gruplarından İncesaz ekibi, Erciyes Kültür Merkezinde sahne aldı. Birbirinden güzel ezgileri seslendiren gruba salonu dolduran vatandaşlar da eşlik etti.

İNCESAZ SOLİSTİNE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Dinleyiciler konser arasında hep bir ağızdan İncesaz solisti Ezgi Köker’e “İyi ki doğdun Ezgi” diyerek doğum günü kutladı. İlk kez böyle bir doğum günü yaşadığını belirten Ezgi Köker, unutamayacağı bir anı olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine salondakilerin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başladı.

“KADİM KÜLTÜRÜMÜZÜN ESERLERİNİ DİNLEDİK”

Başkan Yalçın, şehirlerin büyüklüğünün binaların büyüklüğüyle olmadığını belirterek, “Şehirlerin büyüklüğü kültürünün büyüklüğüyle orantılıdır. O nedenle biz kadim kültürümüzün güzel sazlarından güzel sesinden çok güzel eserleri dinledik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu arada cumhuriyetimizin 99. yılı nedeniyle Bosna Hersek’in kardeş şehir olduğumuz Kalesija Belediyesinden başkanımızı ve beraberindeki heyeti şehrimize davet etmiştik. Onlara da geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Nice güzel günlerde buluşmak üzere” dedi.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kardeş şehir Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic ile İncesaz grubu adına solist Ezgi Köker’e çiçek verdi.