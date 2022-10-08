Kayseri protokolünden tarihi konser

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Türk tarihi notaları ile Orta Asya Türk Müziği rüzgârı estiren Arslanbek Sultanbekov konserine katıldı. Sanatçı Sultanbekov, unutulmaz bir müzik şöleni yaşatırken, Başkan Büyükkılıç, ecdadın hatıralarını yaşattıklarını ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in el birliği ile çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, eşsiz bir tarihi ve kültürel miras ile sayısız doğal güzelliklere sahip kadim kent Kayseri’de kültür sanat etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, KAYTUR A.Ş.’nin hizmetiyle turizme açılan Bünyan ilçesindeki tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nda "Dombıra" adlı eserin bestecisi, Nogay halk ozanı Arslanbek Sultanbekov tarihi notalarla müzik ziyafeti sundu.

790 yıllık tarihi kervansarayda gerçekleşen konsere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, kaymakamlar, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser öncesi Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Sultanhanı Kervansarayı’ndaki ilçelerin açtıkları stantları gezerek, yöresel ürünleri incelediler.

“TÜRKİYE’NİN MAŞALLAHI VAR”

Orkestrası ile birlikte ‘Türkler geliyor’ şarkısı ile açılış yapan sanatçı Sultanbekov, “Hoş geldiniz. Hayırlı, uğurlu açılış olsun, Kazakistan’da Kuzey Kafkasya’da çok gezdim, çok konserler verdim ama Türkiye’de 5-6 yıl geziyoruz, dünya yüzünde İslam dünyasında, Türk dünyasında her zaman söylüyorum, Türkiye’nin maşallahı var, Türkiye lokomotif, Türkiye’nin kanatları kırılmasın” dedi.

BÜYÜKKILIÇ, GENÇLERİN ARASINDA KONSERİ İZLEDİ

Büyükşehir ve Valiliğin ücretsiz konserinde Nogay halk ozanı Arslanbek Sultanbekov, "Dombıra" adlı eserinin yanı sıra, Âşık Veysel’in şarkıları ve 700 yıl önce söylenen eserleri, Türk tarihi notalarıyla seslendirerek, Kayserililere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Gençlerle birlikte çimlere oturarak konseri izleyen Başkan Büyükkılıç, söylenen şarkılara eşlik etti.

“Dombra” şarkısı ile konseri sonlandıran sanatçı Sultanbekov’a Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’tan hediye takdimi yapıldı.

ECDADIN HATIRALARI YAŞATILIYOR

Ecdadın hatıralarını yaşattıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Burada ecdadımızın hatıralarını canlandıran yaklaşım içerisinde buraya teşrif ettiniz. Her şeyden önce kandilinizi tebrik ediyorum. Böyle bir organizasyona hem fikir hem de uygulama bazında fırsat veren Sayın Valimize ve ekibimize teşekkür ediyorum. Sendikamıza ve sağduyunun sesi başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Çiçek ise “Buraya en çok kim yakışırdı, Türk dünyasının sesi Arslanbek yakışırdı. Orta Asya’dan hepimizin yürek sesi Arslanbek’i dinlemek inanılmaz güzeldi. Biz Arslanbek’i çok seviyoruz, Kayseri çok seviyor” dedi.

Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu da Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e teşekkür ederek, “Çok uyumlu şekilde Kayseri’nin yeniden ayağa kalktığını görüyoruz, bu da bizi çok memnun ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konseri izlemeye gelen vatandaşlara tatlı, kandil simidi ve su ikram edilirken, konser katılımcılardan tam not aldı.