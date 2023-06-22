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Kayseri protokolü sergi açılışında

KÜLTÜR-SANAT 22.06.2023, 07:15
Kayseri protokolü sergi açılışında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte bu yıl 9’uncusu düzenlenen, 13 usta hattatın klasik tarzın dışında kendi sanat anlayışlarıyla yorumlayarak yazdığı ve bu yılki teması “Kelime-i Tevhid” olan Hat Eserleri Sergisi’nin açılışına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Albayrak Grubu'nun 9 yıldır devam ettirdiği hüsnühat tablolarından hazırlanan "Kelime-i Tevhid" temalı hat eserleri sergisi sanatseverlerle buluştu.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nde gerçekleşen serginin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Vali Gökmen Gökmen Çiçek, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, iş insanı Saffet Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ile Serdar Öztürk, daire başkanları ve sanatseverler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Hat Eserleri Sergisi'nin açılış kurdelesi protokol tarafından kesilirken, Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, sergiyi ilgiyle gezdi.

“KELİME-İ TEVHİD’İN RUHUNA UYGUN”

Sözlerinin başında, Kelime-i Tevhid’in ruhuna uygun bir Selçuklu eserinin içerisinde, böyle anlamlı bir çalışma yapılmasının önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Selçuklu İmparatorluğu’nun önemli mekânlarından olan Kayseri’deki Selçuklu eserinde böylesine bir serginin açılmasını önemli ve anlamlı bulduklarını ve tarihi yapının 15 gün hat sever, sanatseverlerle canlanacağını, şenleneceğini söyledi.

“KAYSERİ’NİN KÜLTÜREL VE SANATSAL ZENGİNLİKLERİ İLE GURUR DUYUYORUZ”

Vali Çiçek ise Kayseri’nin kültürel ve sanatsal zenginlikleri ile gurur duyduklarını belirterek, “Kültür sanat şehri diye adlandırdığımız ve kültürel, sanatsal zenginliğiyle sürekli gurur duyduğumuz Kayseri’de yaşama gayemiz olan bir cümlenin en güzel yazılışlarıyla, hat sanatıyla Albayrak Grubu tarafından burada sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Kayseri’ye, Kelime-i Tevhid’in hat sanatıyla en güzel yazılışının olduğu sergi çok yakışıyor. Burada sanatsal faaliyetlere, kültürel faaliyetlere ilginin çok olması da bizi ayrıca mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü de kadim bir mekânda hat sergisinin açılışını yaptıklarını belirterek, Vali Çiçek ve serginin hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Hat sergisi hakkında bilgiler veren Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ise 13 farklı hattatın geleneksel ile modernliği sentezledikleri kendi bakış açıları ve renkleri oluşturdukları eserleri Türkiye’nin farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşturduklarını ifade etti. Sivri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne Selçuklu mimarisinin güzel ortamını kendilerine sunduğu için teşekkür ederek, eserlerin iki hafta boyunca sergileneceğini söyledi.

Hattatlar Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman, Serkan Selalmaz ve Seyit Ahmet Depeler, klasik tarzın dışında kendi sanat anlayışlarıyla yorumlayarak yazdıkları eserleriyle sergiye katkıda bulundu.

Günün anısına, Kayseri protokolüne tablo hediye edildi.

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