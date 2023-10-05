Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri görücüye çıktı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini resim tuvaline yansıtan 12 ressamın Kayseri temalı resimlerinden oluşan serginin açılışını yaptı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi olarak yaz başından beri birçok kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu Resim Çalıştayı’nı Talas Belediye Başkanıyken de düzenlemiştik. Eşim Emel Hanımda kursta kendini geliştirerek güzel yağlı boya resimler yaptı evimize. Burada çeşitli illerden gelen ressamlarımız güzel eserler ortaya çıkardı. Burada Antakya ve Adıyaman'dan gelen ressamlarımızda var. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Resim, sanat, müzik ve festivaller farklı görüşten insanları bir araya getirmek için bir vesile oluyor.

Gesi Kamp Merkezimizde yapmış olduğumuz resim kampımız güzel sonuçlara vesile oldu. Ben Timya Sanat grubuna, Zeynep Hanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ulusal bazda bir projemiz var. Güzel sanatlar fakültesinden öğrenciler, akademisyenler ve bu işe gönlünü vermiş kişilerle bir kültür festivali düzenlemeyi düşünüyoruz. Rabbim birliğimizi daim etsin. Sergimiz 3 gün boyunca Hunat Hatun Medresesi’nde açık olacak. Sanatseverleri bekleriz. Sergimizin hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Timya Sanat Grubu Sorumlusu Ressam Zeynep Dalkılıç ise, "Burada yaklaşık 1 haftadır resim çalıştayı yaptık. Gesi Bağlarında bulunan tarihi kamp merkezinde çok güzel üretimler yaptık ve şimdi bunları sergiliyoruz. Önümüzdeki yıl biraz daha kapsamlı uluslararası bir kamp yapmayı düşünüyoruz. Mustafa Başkanımızın emeğine sağlık. İyi ki varsınız." diye belirtti.