Kayseri Melikgazi'de şiir dolu akşam

Kayseri Melikgazi Belediyesi “Sonsuzluk Kervanı” adlı şiir ve müzik programı düzenleyecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

“Sonsuzluk Kervanı” programı ile vatandaşları şiir ve sohbet dolu bir akşam beklediğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'de televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, sanatçılarımız Dursun Ali Erzincanlı, Mikail Şimşek ve Rıdvan Böke’nin katılımlarıyla gerçekleşecek olan 'Sonsuzluk Kervanı' programı düzenleyeceğiz. Kayseri’miz sosyal ve kültürel faaliyetler yönünden zengin bir şehir.

Melikgazi Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal birçok etkinlik düzenledik. Teknik işlerimizin yanında sanatsal ve kültürel işler yapmayı da ihmal etmiyoruz. Düzenlediğimiz programda Serdar Tuncer okuduğu şiirler ile kulaklarımızın pasını silecek. Sohbetler edecek ve birbirinden güzel şiirlere hep birlikte eşlik edeceğiz. Yarın saat 19.30’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." dedi.