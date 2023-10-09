Kayseri Kocasinan'ın Türkü Gecesi gönüllere dokundu

Kayseri Kocasinan Belediyesi, 'Gönül Dağı' Dizisi Solisti Edanur Yılmaz ile Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Yunus Çoban’ın katılımıyla ‘Türkü Gecesi’ düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkülerin gönülden gönüle giden bir yol olduğunu belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kültür ve sanat alanında da etkinliklere hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı. Zaman zaman neşeli zaman zaman ise duygulu anların yaşandığı program, konser ve söyleşi tadında geçti. Unutulmaz türkülere vatandaşlar eşlik etti.

Kayserililere müzik ziyafeti yaşatan konserde konuşan Başkan Çolakbayrakdar, programa vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden dolayı Kocasinan’da sanatsal etkinlerin daha fazla olacağını söyledi. Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, " Her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize, Anadolu kültürümüze sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu noktada türkülerimize yoğun ilgi gösteren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bundan sonra Kocasinan’ımızda ‘Sanat dolu günler’ daha fazla olacak. Belediye olarak imkanlar ölçüsünde elimizden geldiğince hemşehrilerimizin daha mutlu ve daha huzurlu yaşaması için yoğun gayret gösteriyoruz. Sosyal alanda onlara daha fazla alternatif oluşturabilmenin gayreti içerisindeyiz. Kocasinan Akademi ile 7’den 70’e herkese, Çocuk Kulübü ile yavrularımıza, Gençlik Kulübümüz ile gençlerimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Kayseri’de tek olan Uzay ve Havacılık Merkezimizle akademik çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin hayatına dokunuyoruz. Kültür ve sanat alanında da etkinliklere hız kesmeden devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.