Son Dakika

Kayseri Kocasinan'da sanat müziği ziyafeti

KÜLTÜR-SANAT 15.01.2023, 07:45
Kayseri Kocasinan'da sanat müziği ziyafeti

Kayseri Kocasinan Belediyesi, Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Türk Sanat Müziği Öğretmenler Koro konseri müzik ziyafeti yaşattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Öğretmenlerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu’nun verdiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kültür ve sanat alanında da etkinliklere hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplumun her kesiminin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak adına hizmet ürettiklerini söyledi.

Kocasinan Sanat Günleri kapsamında hazırlanan Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu konseri, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu etkinliğe; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ziya Kılıç, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri,  muhtarlar, öğretmenler ve müzik severler katıldı. Öğretmenlerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu’nun verdiği konser ile Türk sanat müziğinin eşsiz ve unutulmaz eserleri müzik severlerle buluştu. Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu, performansıyla vatandaşlar tarafından hem uzun süre alkışlandı hem de unutulmaz eserler hep bir ağızdan söylendi.

Kayserililere müzik ziyafeti yaşatan konserde konuşan Başkan Çolakbayrakdar, kültür ve sanat alanında da etkinliklere hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizerek;“Öncelikle Kocasinan’daki öğretmenlerden oluşan Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu, Kayseri’de birinci oldu. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğretmenlerimizin kendi branşlarının dışında bir hobilerinin ve kabiliyetlerinin olması ayrı bir değer ve önemlidir. Bu noktada Kocasinan’da oturan kardeşlerimiz çok şanslıdır. Öğretmenlerimizden eğitim alan çocuklarımız da çok şanslıdır. Hepsinin eline, emeğine ve yüreğine sağlık. Demek ki ‘On parmakta on marifet’ sözünün karşılığını burada görüyoruz. Belediye olarak imkanlar ölçüsünde elimizden geldiğince hemşehrilerimizin daha mutlu ve daha huzurlu yaşaması için yoğun gayret gösteriyoruz. Sosyal alanda onlara daha fazla alternatif oluşturabilmenin gayreti içerisindeyiz. Kocasinan Ademi ile 7’den 70’e herkese, Çocuk Kulübü ile yavrularımıza, Gençlik Kulübümüz ile gençlerimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Kayseri’de tek olan Uzay ve Havacılık Merkezimizle akademik çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin hayatına dokunuyoruz. Bu vesileyle tekrardan yüreklere dokunan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise Türk toplumunda sanatın önemine dikkat çekerek; “Ecdadımız, toplumda ehemmiyet gösterilmesi gereken en önemli kesim olarak sanatçı ve ilim adamlarını göstermiştir. Tarih boyunca kurduğumuz tüm devletlerde musiki sadece bir sanat değil, aynı zamanda bir ilim dalı olarak görülmüştür. Bu vesileyle Kocasinan Belediyesi’nin desteğiyle verilen konser için Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müzik severlerden tam not alan konser de öğretmenlere çiçek verilmesiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 17 20
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 17 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Antalyaspor 17 18
15. Kasımpaşa 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Keçiörengücü 19 33
4. Boluspor 19 33
5. Bodrumspor 18 32
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Altay 19 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 18 39
3. M. United 18 38
4. Newcastle 18 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 17 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Villarreal 17 28
5. Real Betis 16 28
6. Atletico Madrid 16 27
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Celta Vigo 17 17
16. Real Valladolid 17 17
17. Sevilla 17 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4