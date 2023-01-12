Kayseri Kocasinan'da sanat günleri

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim işbirliğiyle ‘Kocasinan Sanat Günleri’nde Öğretmenler Korosu konseri düzenleyecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kültür ve sanata ayrı bir değer ve önem verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Has Kültür Merkezi'nde 13 Ocak Cuma günü saat 19:30'da düzenlenecek olan konsere, tüm Kayserilileri davet etti.

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yapıyoruz. Bunun yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize, Anadolu kültürümüze sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda kültür ve sanata ayrı bir önem ve değer veriyoruz. ‘Kocasinan Sanat Günleri’ kapsamında düzenleyeceğimiz konser ile Türk sanat müziğinin eşsiz ve unutulmaz eserleri müzik severlerle buluşacak. Kadir Has Kültür Merkezi'nde 13 Ocak Cuma günü saat 19:30'da düzenlenecek olan konsere, tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.