Kayseri'de 'Şafak' vakti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşen Ahmet Şafak Gençlik Konseri’ne katılan Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve cumhur ittifakı ortağı AK Parti ve MHP milletvekillerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşen Ahmet Şafak Gençlik Konseri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Büyükkılıç liderliğinde kültür sanat etkinliklerine özel önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu kapsamda Gençlik Konseri’nde sanatçı Ahmet Şafak ile gençleri buluşturdu.

Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda gerçekleşen konsere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, cumhur ittifakı ortağı AK Parti milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve MHP milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan ile yönetimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“YEREL YÖNETİMLERDE, BELEDİYECİLİKTE HERKESE ÖRNEK…”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, program sunucusu tarafından ‘Yerel yönetimlerde, belediyecilikte herkese örnek, duruşuyla aziz, muazzez, kıymeti haiz Memduh Büyükkılıç’ diye nitelendirilerek, sahneye davet edildi. Başkan Büyükkılıç da, kalabalığı selamlayarak, konsere katılan tüm Kayserili hemşehrilerine teşekkür etti. Kayserililer, sağanak yağmura rağmen konser alanını tıklım tıklım doldururken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kalabalığa hitap ederek, “Bu coşkunuzla, bu desteğinizle yenemeyeceğimiz güçlük, aşamayacağımız engel yok, sağ olun, var olun. Burada cumhur ittifakının bulunan büyüklerinizle, kahraman fedakâr evlatlarıyla birlikte sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz” dedi.

Gençlere seslenen Bakan Akar, “Sevgili gençler, bizler büyük bir milletiz. 2 bin 500 yıllık büyük Türk hakanlığının devamı, en son kurduğumuz Cumhuriyetin banileriyiz. Bizler burada ülkemizin daha güçlü, daha büyük olması için gece gündüz demeden büyük bir azimle çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin bekasını sağlamaya, diğer taraftan asil milletimizin refahını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“DEVLET VE MİLLET BULUŞMASI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Sahneye davet edilen sanatçı Ahmet Şafak ise, “Bizim yaklaşık 23 yıldır Erciyes’ten başlayan birliktelik hikâyemiz yine aynı çizgi ve karakterde devam ediyor. Biz yıllardan beri arzuladığımız, özlemini çektiğimiz devlet ve millet buluşması ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç da, “Gençlerimiz için Talas Paraşüt Alanı’nda gerçekleştirdiğimiz Ahmet Şafak konserinde muhteşem bir atmosfer ve gençlerimizin enerjisi vardı. Biz bu keyifli ortamda gençlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

Sanatçı Ahmet Şafak’a Bakan Akar tarafından, günün anısına Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin edebiyat dünyasına kazandırdığı ‘Kayseri’ adlı kitabı takdim edilirken, konser, sanatçı Şafak’ın ‘Adam Gibi’ isimli şarkısı ile başladı.

Konuşmaların ardından Kayserililer ile konserde bir araya gelen Ahmet Şafak sevilen şarkıları ile izleyicileri coşturdu. Çoğunluğu gençlerden oluşan katılımcılar yağan yağmura rağmen konserde gönüllerince eğlendi. Cep telefonlarının ışığı ile konser alanını aydınlatan kalabalık, dronla havadan da görüntülendi.