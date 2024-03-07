Kayseri'de Kadınlar Günü'ne özel sergi

Klik Sanat Kooperatifi, Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların duygularını sanat diliyle ifade edildiği özel bir sergi düzenliyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Sanat, kadınların duygularını ve deneyimlerini ifade etmenin güçlü bir yoludur. Klik Sanat Kooperatifi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel bir sergi düzenliyor: "Sessiz Çığlıklar". Bu sergi, kadınların yaşadığı sessiz çığlıkları, güçlü duyguları ve deneyimleri sanatın diliyle ifade ediyor.

Sergi, 8 Mart günü saat 10:00'da Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek tarafından İnoto'da açılacak. Kayseri Valisi'nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan etkinlik, kadınların sesini duyurmak ve toplumda kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan eserlerin sergilenmesiyle devam edecek.

Kadın sanatçıların farklı perspektiflerden gelen eserleri, kadınların yaşadığı sessiz çığlıkları duyurarak, izleyicilerde derin düşüncelere ve empatiye yol açıyor. Sergi, kadınların günlük yaşamlarında karşılaştığı zorlukları, haksızlıkları ve güçlükleri sanatın gücüyle ifade ediyor.