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Kayseri Büyükşehir fosilleri ayağa kaldırdı

KÜLTÜR-SANAT 27.01.2023, 12:15
Kayseri Büyükşehir fosilleri ayağa kaldırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosiller dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı titizlikle ve özenle takip ettiği fosil kazı çalışmaları, Kayseri’nin dünyada paleontoloji konusunda referansı olacak. Bu çalışmalarda bulunan üç toynaklı at, bilim insanları tarafından ayaklandırılırken, Büyükşehir  Belediyesi Bilimsel Kazı ekibinde görevli Uzman Antropolog Ömer Dağ, sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan fosiller hakkında bilgi verdi. Kayseri’nin fosil alanında çok büyük zenginliklere sahip olduğunu belirten Dağ, Yamula Barajı ve Barsama bölgelerinde bulunan ‘Hipperion' isimli at grubuna ait 7,5 milyon yıllık fosillerin günümüz atlarının ataları olduğunu ifade etti.

Uzman Antropolog Dağ, Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi laboratuvarlarında temizlediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

“Kazı çalışmalarımız 2018 yılında başladı. Yaz sezonu boyunca iklim elverişli olduğu müddetçe kazı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yazın kazı çalışmalarımız devam ediyor, kışın da laboratuvar çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi’ndeki laboratuvarda konservasyon ve temizleme işlemlerini yapıyoruz. Genel olarak baktığımızda bizim faunada ‘Hipperion' isimli ad grubumuzda üç toynaklı atlarımız, gergedanımız, zürafamız var. Fil grubuna ait örneklerimiz var. Günümüzde at tek toynaklıdır. 2 ve 4’üncü parmağı körelmiştir. Tamamen iklim adaptasyonundan dolayı. Ama bizim o dönemde yaşamış atımız, üç toynağa sahip. Günümüz atlarında körelmiş durumda. Günümü atlarına göre daha kısa. Dişlerine baktığımızda taç yükseklikleri günümüz atında çok yüksektir. O dönemdeki atlarımızda tac yükseklikleri azdır. Besin ile alakalı olduğu için.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A, KAZI HEYETİNDEN ZİYARET

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fosil kazı çalışmalarına danışmanlık yapan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu ile bir araya geldi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği fosil kazı çalışmaları devam ederken, danışmanlık yapan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette, Kayseri’nin paleontoloji ve fosil alanında da çok büyük zenginliklere sahip olduğunu vurgulayarak, Prof. Dr. Başoğlu ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu ise Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. 

ABD’Lİ PROF. TİM WHİTE KAZI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü ABD’li Prof. Dr. Tim White, beraberindeki bilim insanları ile Kayseri’de bulunan fosil kazı çalışmalarını yerinde incelemişti. Bütün çalışmalarının Afrika’da sürdüğünü ifade eden White, Afrika’daki, tarih öncesi yaşamış prehistorik hayvanların faunası ile Anadolu’da yaşamış olanlarla karşılaştırmaya ve buradaki tarih öncesi prehistorik faunasını görmeye geldiklerini belirtmişti.

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