Kayseri Büyükşehir'den Aşık Seydani'ye vefa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin somut ve somut olmayan tüm değerlerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Develi’nin ünlü Halk Ozanı Âşık Seyrânî’ye ait gerçekleştirilen uluslararası Develi-Âşık Seyrânî ve Kültürü Kongresi’nin 3’üncüsünün bildirilerini 3 cilt şeklinde yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’nin değerlerine yönelik gerçekleştirdiği proje ve desteklerle şehri tanınmasına ve sevilmesine büyük katkı sağlayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür birikimine yatırımını sürdürüyor. Prof. Dr. Recep Özkan’ın editörlüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yayımlanarak basımı yapılan III. Develi-Âşık Seyrânî ve Kültürü Kongresi’nin bildirileri; ‘Develi Bildirileri’, ‘Seyrânî Bildirileri’ ve ‘Türk Kültürü Bildirileri’ başlıklarıyla 3 cilt şeklinde vatandaşların hizmetine sunuldu.

ESER SAYISI 47’YE YÜKSELDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geride bıraktığı 4 yıllık başkanlığı sürecinde, Kayseri’yi tanıtan toplam 44 eseri yazın dünyasına kazandırırken, söz konusu bildiriler ile birlikte bu sayı 47’ye yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de bilinen belediyecilik faaliyetlerinin yanında şehrin kültürüne ve edebiyat dünyasına yönelik birbirinden değerli, çeşitli ve kapsamlı eserleri kazandırmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin envanterine 4 yılda 44 kitap eklendi.