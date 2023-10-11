KAYMEK'ten İncesu'da 166 eserlik sergi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK tarafından, İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nde 166 eserin yer aldığı El Sanatları Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk de katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin insana dönük sıcak yüzü, insanın eğitim aşkıyla ışıldayan gözü olmaya devam ediyor.

KAYMEK, Türk el sanatlarının gelişimine katkı sağlamak amacı ile kursiyerlerin ve eğitmenlerin ürettikleri eserlerle sergi faaliyetleri yaparak insanların ruhuna dokunuyor. Merkezde olduğu kadar ilçelerde de önemli çalışmalara imza atan KAYMEK tarafından, İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nde KAYMEK El Sanatları Sergisi açılışı yapıldı.

Açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve kadın kursiyerler katıldı.

Sergide, kursiyerler tarafından 2022-2023 döneminde yapılan 166 eser sergilenirken, ürünlerde tel kırma, hazır giyim, iğne oyası, kâğıt rölyef, filografi ve amigurumi gibi el sanatı branşları yer aldı.

Sergiyi gezen ve ürünleri ilgiyle inceleyen KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kültür sanat alanında yapılan çalışmaları özenle takip ettiğini belirterek, sergide emeği geçen KAYMEK ekibine teşekkürlerini iletti.