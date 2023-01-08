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KAYMEK'ten anlamlı gösteri

KÜLTÜR-SANAT 08.01.2023, 07:36
KAYMEK'ten anlamlı gösteri

Büyükşehir’in KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören gençler, Cumhuriyet Meydanı’nda 108 yıl önce yaşanan Sarıkamış Harekatı'nı canlandırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören öğrencilerin tiyatral gösterisini izledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şehitleri anma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, ellerinde Türk bayrakları ile gençler ve vatandaşlar katıldı.

SARIKAMIŞ DESTANI BİREBİR CANLANDIRILDI

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda Sarıkamış Harekatı şehitleri, KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler tarafından tiyatral bir gösteriyle anıldı. KAYMEK tiyatro kursunda eğitim alan gençler, çeşitli makyaj teknikleriyle donmuş bir görüntü verilerek Sarıkamış’ı anlatmak adına ağır hareketlerle canlandırma yapıldı. Sarıkamış’ta şehit olan askerlerin şehadetleri canlandırıldı.

BÜYÜKKILIÇ, “KAYSERİ’MİZ MİLLİ MÜCADELE HER ZAMAN YERİNİ ALMIŞ”

Büyükkılıç, program ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, minnetle andı. Kayseri’nin Milli Mücadele Dönemi’nde yerini aldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Öncelikle 108. yıl dönümünde andığımız Sarıkamış Şehitlerini rahmetle minnetle anıyorum. Her şeyden önce bu vatan birliğini, dirliğini koruyarak ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında bizlere emanet edilmişse. İşte şehitlerimiz sayesinde. Kayseri’miz zaten güvenli bir liman. Kayseri’miz Milli Mücadele her zaman yerini almış. Ancak devletimizin vatanımızın her alanında gerekli hassasiyetler gösterilmiş ve Cumhuriyetimiz inşallah ilelebet yaşayacak şekilde çalışmalarını sürdürecektir. 75 bin civarında şehidimizin rahmetle minnetle anarken, onu bir gösteri maheyetinde sizlere paylaşmak ve o günlere götürmek amacıyla KAYMEK’imizin yapmış olduğu önemli ve anlamlı çalışmadan dolayı teşekkür ediyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin  kıymetli başkanına ve değerli basınımıza saygılar sunuyorum. Hayırlı günler temenni ediyorum.”

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek ise, “Böyle anlamlı programın düzenlemesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Sarıkamış içimizde bir yaradır. Sarıkamış deyince içi ürpermeyen Türk evladı olmaz. Binlerce vatan evladı hiç düşünmeden ölüme gülerek gittiler. Binlerce yüzyıl sürecek Türk milletinin benliğinde ölümden korkmamanın vatanı kurtarmak için ölüme gülerek gitmenin adıdır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bugün hem Kayseri’den giden şehitlerini hem de oradaki tüm şehitlerini anıyor. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Erciyes’ten Sarıkamış’a selam yolluyoruz” ifadelerini kullandı.

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