Filiz Altuğ Kaya’nın resim sergisi İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Resim sanatçısı – Eğitmen Filiz Altuğ Kaya’nın 2’nci kişisel resim sergisi geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde İzmitli sanatseverlere kapısını açtı. Sergi 20 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek. Filiz Altuğ Kaya resimle ilgilenen tüm vatandaşları sergiyi görmeye davet etti.

FİLİZ ALTUĞ KAYA KİMDİR?

1966 yılında Değirmendere’de doğdu. 2005-2015 yılları arasında Kader Aktü, Elif Şengül, Nalan Kumlalı Atahan, Elif Yılmaz ve Semra Güven Atölyelerinde resim eğitimi aldı. 2015-2020 yılları arasında İzmit Halk Eğitim Merkezinden resim eğitmenliği yaptı. Halen kendi atölyesinden resim çalışmalarına devam ediyor ve öğrenci yetiştiriyor. Bugüne kadar 52 adet ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı.