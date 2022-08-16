Kars 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde final

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz’ün himayelerinde Kars Belediyesi tarafından organize edilen Kars 1.Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali 4 gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.KARS (İGFA) - Kültürel ve sanatsal birikimimizin önemli örneklerinden olan somut olmayan kültürel mirasa ve bu mirası icra eden meslek gruplarına yönelik toplumsal bilincin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 12-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlediğimiz “Kars 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali” yoğun geçen etkinliklerle sona erdi.

1.si Düzenlenen geleneksel el sanatları festivaline Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen el sanatları ustalarınca somut olmayan kültürel mirasımızdan Taş Oymacılığı, Gümüş Telkâri, Tespih Sanatı, Keçe, Baston Yapımı gibi önemli örnekleri icra edildi. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği 1.Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivalinde; sergi, konser, aşık atışmaları, bando takımı gösterileri ve mehter takımının gösterisiyle sona erdi.