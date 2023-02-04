Karikatürcüler Muğla'da yarışacak

04.02.2023

Muğla Büyükşehir 4.Uluslararası Karikatür Yarışma Başvuruları BaşladıMUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan “Eğitim” temalı uluslararası karikatür yarışmasının başvuruları başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenecek olan uluslararası karikatür yarışmasının teması bu yıl “Eğitim” olarak belirlendi. Karikatür yarışmasına katılmak isteyenlerin 21 Nisan 2023 Cuma Günü mesai bitimine kadar “Muğla Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Karikatür Yarışması’’ başlığı ile sanatçının adı, soyadı, Şehir ve Ülkesi yazılarak, [email protected] adresine göndermeleri yeterli olacak.

5 Mayıs 2023 tarihinde sonuçları açıklanacak yarışmaya amatör ve profesyonel herkes katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru şartnamesine https://www.mugla.bel.tr/duyuru/mugla-buyuksehir-belediyesi-4-uluslararasi-karikatur-yarismasi-sartnamesi linkinden ulaşılabilecek. Eğitim temalı uluslararası karikatür yarışmasının seçici kurulu ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Savaş Ünlü, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Sarkis Paçacı, Ahmet Önel, Mehmet Selçuk, Muğla Büyükşehir Belediyesi Raportöründen oluşuyor. 4.Uluslararası Karikatür yarışmasında dereceye girenler için ödüller de; Birincilik Ödülü : 15.000 TL,-İkincilik Ödülü : 10.000 TL, Üçüncülük Ödülü : 7.500 TL, Mansiyon (3 Adet) : 5.000 TL, 18 Yaş Altı (10-18) iki kişiye : 2.500 TL Özel Ödülü ve Necati Abacı özel ödülü : 3.000 TL olarak belirlendi.

Seçici kurul 29 Nisan 2023 tarihinde toplanacak. Uluslararası karikatür yarışmasının sonuçlarını 5 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.