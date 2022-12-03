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Kardeşlik Destanı Kayseri'yi büyüledi

KÜLTÜR-SANAT 03.12.2022, 13:00
Kardeşlik Destanı Kayseri'yi büyüledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kardeşlik Destanı Gösterisi’ni, Kayserigaz personeli ve Kayserililer ile birlikte izledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye ve Azerbaycan ortak değerlerini, Türk haklarının tarihsel ve kültürel gelişimlerini muhteşem danslarla anlatan Kardeşlik Destanı Gösterisi, Kayserililerle buluştu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Kayseri Operasyonları Başkan Yardımcısı Nail Abdullayev ile Kayserigaz personeli ve çok sayıda Kayserili katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, ‘iki devlet, bir millet’ anlayışı ile her geçen gün daha da güçlendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Aliyev ile olan dostluğu artık hiç kimse tarafından inkâr edilemez. Bu dostluğumuzu iki sene önce Karabağ’da ve Şuşa’nın kurtuluşunda hep beraber yaşadığımızı sizler de hatırlarsınız. Geçenlerde de Sayın Aliyev’in ‘Türkiye yalnız değildir’ açıklaması bizleri gururlandırmış, gerçekten onurumuz, gururumuz olarak Azerbaycanlı canlarımıza, kardeşlerimize teşekkürlerimizi de buradan iletmek istiyorum.” 

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Azerbaycan’a olan sevgisini ve Şuşa ile kardeş şehir olduğunu vurgulayarak, “Biz Kayserigaz’da birlikte ortağız. Ortaktan öte Kayseri olarak adeta tek vücut anlayışı içerisinde dayanışmamızı sürdürmekteyiz. Kendilerinin de vurguladığı gibi Kayseri’nin Azerbaycan’a olan sevgisi, sevdası ve ardından da Şuşa ile olan kardeşliğimizi, meclisimizden aldığımız karar ile ilan ettik. Değerli Valimiz geldiğinde birlikte anlaşmaları imzaladık ve daha sonraki süreçte de inşallah bizi davet ederler. Azerbaycan’a, Bakü’ye, Şuşa’ya gitmek suretiyle meclisimizden bir heyet ile Kayseri ile olan dostluğu pekiştirme bağlamında gereken çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

“KARDEŞLİĞİMİZ BİR KEZ DAHA PEKİŞECEK”

Konuşmasında “Azerbaycan ile dostluğumuz, kardeşliğimiz bir kez daha pekişecek” diyen Büyükkılıç,  Şuşa’nın UNESCO’nun kültür başkenti olarak bilindiğinden bahsederek, “O açıdan biz Şuşa’yı çok önemsiyoruz. Kültürel çalışmaları için bu anlamda gecede bizleri burada adeta sahiplenmeleri, gelmeleri burada bulunmalarını Kayseri’miz için bir şans olarak görüyoruz. Dostluğumuz, kardeşliğimiz bir kez daha pekişecek” dedi.

“KARDEŞLİK DESTANINI BAŞLATTIĞIMIZ İLK ŞEHİR KAYSERİ”

SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov ise “Bizim SOCAR Türkiye ailesine yatırım anlamında en son katılan ama kardeşlik destanını başlattığımız ilk şehir Kayseri’de bulunmaktan, bu gösterinin ilk başlangıcını burada yapmaktan çok mutluyuz” dedi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Serhat Turak’ın yaptığı, birbirinden yetenekli dansçılardan oluşan 70 kişilik dev kadro, binlerce yıllık tarihi anlatan muhteşem bir dans gösterisi ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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