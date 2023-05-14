Kamyon kahkahaya boğdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 2022-2023 sanat sezonu yeni oyunlarından biri olan ‘Kamyon’, Mezitli Kültür Merkezi’nde yapılan prömiyerde seyirciyle buluştu.MERSİN (İGFA) - Kamyonları bozulunca ıssız bir yolda kalan 4 kişi ve bekledikleri tamircinin üzerine kurulan oyun, toplumun belirli kesimlerinin çalışma koşullarını ve zorlu hayat mücadelesini konu ediyor. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği oyunun biletleri günler öncesinden tükenirken, oyunu izlemeye gelen tiyatroseverler; oyuna, oyuncuların performansı ile sahne ve dekor tasarımına tam not verdi.

Memet Baydur’un yazdığı ‘Kamyon’ isimli eser, Necati Kutlu’nun yönetmenliğinde sahneleniyor. Taner Çelik’in dramaturgluğunu üstlendiği oyunun dekor-kostüm tasarımını Alev Tol, ışık tasarımını Salim Yücel, müziklerini de Ömür Sevgi Çil ve Emrah Oğuz yaptı.

Savaş: “Tiyatroyla üzüntülerimizi hafifletecek, mutluluklarımızı çoğaltacağız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hülya Savaş oyun hakkında bilgi vererek, “Memet Baydur, Türk tiyatrosunun çok önemli yazarlarından biridir. Baydur’un tüm tiyatro camiası tarafından en çok sevilen ve tercih edilen oyunlarından biri olan Kamyon’u sahneledik. Gayet güzel bir çalışma oldu. Seyircimiz de oyunu çok sevdi” dedi.

Pandemi ve yaşanan depremler dolayısıyla zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Savaş, bu sürecin atlatılmasına sanatla destek olmak istediklerini belirterek, “Halkımızla tiyatroda buluşarak; üzüntülerimizi hafifletecek, mutluluklarımızı da çoğaltacağız” diye konuştu.

Mersinlileri tiyatro oyunlarını izlemeye davet eden Savaş, oyunun toplumda karşılığı olan karakterlerden oluştuğunu sözlerine ekleyerek, “Mersin’in bir tiyatrosu var. Mersin Şehir Tiyatrosu... Seyircilerimizi tiyatromuza sahip çıkmaya ve oyunlarımızı birlikte izlemeye davet ediyoruz. ” ifadelerini kullandı.

“Oyun çok güzeldi, güzel konulara değinildi”

Oyunu izlemeye gelen tiyatroseverlerden Aydan Yalçın, “Ben oyunu çok merak ediyordum, çok güzel buldum. Çok insani, çok sosyal, kıymetli ve güzel konulara değinildi. Oyuncular çok başarılıydı. Bence koreografi ve her şey bir bütünlük içinde çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hepimiz için güzel bir akşamdı” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel etkinliklerini değerlendiren Yalçın, “Çok beğeniyorum. Ben daha önce Ankara'da yaşıyordum. Buraya geleli 6 yıl oldu, ama Mersin’deki kültür ve sanat etkinlikleri Ankara’dakileri aratmadı. O kadar çok etkinlik oluyor ki, takip etmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tiyatroyu çok sevdiğini ifade eden Ferhan Karip ise, eşinin de kamyon şoförü olduğunu belirterek, “Eşim kamyoncuydu. Oyunda, gerçek kamyoncunun anlamını özveriyle verdiler. Muhteşemdi. İnsan, tiyatroda zaten ayrı bir dünyaya gidiyor” cümleleriyle değerlendirirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri için de “Çok güzel, biz memnunuz” dedi.