Kahve kültürüne farklı bir bakış

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndaki eserleri yakından tanımak isteyenler için rehberli sergi turu düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - 25 ve 28 Temmuz’da ücretsiz gerçekleşecek turlarda, katılımcılar, Kütahya çini ve seramiklerinde kullanılan motifler aracılığıyla dönemin toplumsal hayatı hakkında bilgi edinirken sergide yer almayan eserleri de görme fırsatı yakalıyor. Tura katılanlara Pera Café’de Türk kahvesi ikram ediliyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, sanatseverleri, vakfın üç büyük koleksiyonundan biri olan Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nu keşfe davet ediyor. Koleksiyon sorumlusu Yavuz Selim Güler rehberliğinde gerçekleşecek ücretsiz sergi turunda katılımcılar, Osmanlı sanat mozağinin önemli parçaları arasında yer alan Kütahya çini ve seramiklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan bir seçkiyle hazırlanan ve müzenin birinci katında ziyarete sunulan Kahve Molası sergisi; kahve etrafında şekillenen çeşitli rutinleri ve ritüelleri, kahve kültürünün gelişmesine katkıda bulunan Kütahya çini ve seramik üretimi ekseninde inceliyor. Sergide, fincandan güğüme, ibrikten nargileye uzanan ve bu rutinlerin etrafında şekillenen eserler yer alıyor. Kahve Molası sergisindeki eserler aracılığıyla Osmanlı’da kültürel ve toplumsal hayatı inceleyen tur katılımcıları, sergide yer almayan vakıf koleksiyonu eserlerini de görme fırsatı yakalıyor.

25 ve 28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Kütahya Çini ve Seramikleri Sergi Turu sonrasında katılımcılara, Pera Café’de Türk kahvesi ikram edilecek.