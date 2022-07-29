‘Kadınların Gizemli Dünyaları’ adlı sergisi açıldı

Sanatsal faaliyetlerle de adından söz ettiren Aydın Büyükşehir Belediyesi bir büyük sanatçının eserlerini daha Aydınlılarla buluşturuyor.

AYDIN (İGFA) - Sanatsal faaliyetlerle de adından söz ettiren Aydın Büyükşehir Belediyesi bir büyük sanatçının eserlerini daha Aydınlılarla buluşturuyor. Prof. Hayati Misman’in gravür ve resimlerinden oluşan “Kadınların Gizemli Dünyaları” adli sergisi Tekstil Park Sanat Galerisi’nde açıldı. Açılışa katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıları sanatçılarla ve eserleriyle buluşturmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sanatçıya Aydın’da misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Bugün sanat galerimiz büyük bir sanatçımız olan Prof. Hayati Misman’in eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sanatçımızla Aydınlıları buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Sanatçımızın eserlerine de baktığımızda kadın, tüm renkleriyle hayatin her alanında; ayni Aydın’ın kadınları gibi. Tüm Aydınlıları sanatçımızın eserlerini görmeye Tekstil Park Sanat Galerisi’ne bekliyoruz” dedi.

Aydın’a bir sanat galerisi kazandırdığı için Başkan Çerçioğlu’nu tebrik eden sanatçı Misman ise “Sayın Başkanımızı kutluyoruz. Biz resimlerimizi atölyelerimizde yapıp bırakıyoruz. Eserlerimizin halkla buluşması bizim de tercihimiz. Fakat biz sanatçıların böylesi imkânları yok. Belediye bize böyle bir imkân sunduğu zaman biz resimlerimizi halkla buluşturmak istiyoruz. Sanat adına bir nebze de olsa bir şeyleri aktarmak istiyoruz” seklinde konuştu.

Sergi 1 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.