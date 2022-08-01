Kadınlara yönelik Punch Atölyesi başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin bünyesinde hizmet veren Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde, kadınlara yönelik olarak “Punch Atölyesi” başladı. Açık havada, deniz kenarında kurulan atölyeye katılan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de ilmek ilmek punch işliyor.

MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir’in kurduğu üretici kadın stantlarında yer alan anne kız Zakine Alkış ve Gülan Alkış ise bu atölyede gönüllü olarak eğitmenlik yapıyor. Hobi olarak Punch işlemesi öğrenen kadınlar, tokadan takıya, kırlentten kıyafetlere kadar pek çok yerde kullanılan el işini, ileride Büyükşehir’in üretici kadın stantlarında yer alarak kazanca da dönüştürebileceklerini ifade ediyor. Haftada 1 gün 3’er saatlik derslerle 3 hafta boyunca devam edecek kursa 32 kadın katılıyor. Punch Atölyesi 3 haftalık kurs bitiminde yeni katılımcılarla devam edecek.

Eğitmen Zakine Alkış, “El işi gerçekten ruha iyi geliyor. Çünkü onu yaptığın zaman farklı bir alemde oluyorsun. Ne çıkacak merak ediyorsun. Acaba bu nasıl olacak derken, hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Her kadın için el işi yapmak, bir şeyler yapmak çok güzel. Punch ile yapılan toka, takı, çanta, kırlent, kıyafetlere, çantalara aksesuar olarak kullanılabilir. Her türlü şey yapılıyor, geniş bir çerçevesi var” ifadesini kullandı.

Eğitmen Gülan Alkış, gönüllü olarak Punch eğitimi verdiklerini ve çok iyi gittiğini anlatarak, “Belediyemizin vermiş olduğu destekle, ben de stant açmaya başlamıştım ve şu an öğrendiğimi diğer kadınlara öğretmeye başlıyorum. Haftada 1 gün 3 saat olarak eğitimimiz devam ediyor. 3 hafta boyunca sürecek. Sonrasında devam etmesini isteyen kadınlarımız da var. Kadınlarımıza bunu öğrettikten sonra, onlar da bunu hobiden çok işe çevirebilirler ve benim gibi onlar da stantlarımızda yer alabilirler” dedi.

İlknur Oğul, Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleri sayesinde yeni insanlarla tanıştıklarını ifade ederek, “El emeğimizi satacak alanlar oluyor. Yeni ürünler yapmış oluyoruz. Açık alanda, sahil kenarında sosyalleşiyoruz. Hocalarımız çok iyi. Ayrıntılı ve güzel anlatıyorlar. Mis gibi bir ortamda güzel şeyler öğreniyoruz. Punch, iğne ve iplikle yapılan bir işleme sanatı. Kırlentler, çantalar, elbiseler, kotlar… Hayal gücünüzün ürettiği her alanda kullanabileceğiniz bir şey” diye konuştu.

Nilüfer Sert, Punch’ın çok dinlendiren bir el işi olduğunu ifade ederek, “Belediyemizin bize sunduğu çok güzel bir etkinlik. Daha önceki etkinliklerine de katılmıştık. Çok memnunuz, çok güzel gidiyor, güzel şeyler öğreneceğiz. Yani bir şeyler yapmak, zaten ayrıca güzel geliyor. Punch da daha zevkli bir şey. Takip ediyordum, ama ilk defa kendim yapıyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Üniversite öğrencisi Esma Demiryürek, başladığı Punch kursundan çok memnun kaldığını belirterek, “Yeni bir şey öğreniyorum. Güzel oluyor, sosyalleşmiş oluyoruz aynı zamanda. İlk defa öğrendim burada. Punch aslında biraz nakışa benziyor, ama biraz daha onun profesyonel hali diyebiliriz. Çok zevkli bir şey. Zaten örgü örmeyi seviyordum o yüzden geldim, güzel gidiyor” ifadelerine yer verdi.

1 yıldır Büyükşehir’in üretici kadın stantlarında yer aldığını söyleyen Bahar Babür ise “İplere aşık biriyim. O yüzden Punch kursunun açıldığını duyunca hemen gelmek istedim. Öğrenmeyi çok istiyordum. Toka tasarımı yapıyorum. Punch ile de devam edeceğim toka tasarımı yapmaya. Belediyenin böyle bir şey yapması, bunların ücretsiz olması çok güzel. Kadınlar yeni bir şeyler öğreniyor. Bu onlara yeni bir iş kolu oluyor. O yüzden mutluyum kendi adıma da herkes adına da” diye konuştu.