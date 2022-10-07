Kadın yönetmenler ilk filmleriyle perdede

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar’da başlattığı “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesi kapsamında ilk filmlerini çeken Kadifekaleli kadın yönetmenler galada buluştu. Gecede gösterimi yapılan “Kabuk” isimli kısa film ve “Pagos’un Öyküsü” adlı belgesel büyük beğeni topladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar’da belediye başkanlığı yaptığı 2018’de başlattığı ve 2019’dan sonra İzmir genelinde yayılan “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” projesi kapsamında “Kadifekale Yönetmenleriyle Buluşuyor” etkinliği düzenlendi. Mercek Projesi’nin pilot bölgesi olan Kadifekale’de düzenlenen buluşmada gösterimi yapılan “Kabuk” isimli kısa film ve “Pagos’un Öyküsü” adlı belgesel büyük beğeni topladı. Başkan Tunç Soyer’in kent yaşamında fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda İzmir'in farklı bölgelerinden kadınları sinema atölyesinde buluşturan projeyle ilk filmlerini çeken Kadifekaleli kadın yönetmenler kendilerine fırsat verdikleri için mutluluk duyduklarını ifade ederek Başkan Tunç Soyer’e minnet duyduklarını söyledi.

Kimler katıldı? Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi Sinema Atölyesi’nin gala programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Emel Dönmez, Kadifekale Aziziye Mahallesi Muhtarı Özlem Akyol Kanmetin, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Mustafa Sayar, Pagos Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Filiz Çakar, Anahtar Sinema Atölyesi Koordinatörü Yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit ve Kadifekaleli yurttaşlar katıldı.

“Bir sonraki film için yönetmenlerimizden teklif geldi” Projeden duyduğu coşku ve heyecanı paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, “Gerçekten çok heyecanlanıyorum. Toplumla bu kadar iç içe, yan yana olmak çok kıymetli. Sanatın bize o aynayı tutması, kendi içimizdeki isteklerimiz, yapamadıklarımız, yapmak istediklerimiz… Kapıdan girerken de hemen bundan sonra ne yapabiliriz diye içimizde bir umut olması… Aslında çocuklarla, ailelerimizle, mahallenin muhtarlarıyla bir arada olabilmek çok kıymetli. Bu çalışmaların içinde olan, bu vizyona gerçekten yoldaşlık eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir parçası olduğum için de çok mutluyum. Bir sonraki filmde oynamam için de yönetmenlerimizden teklif geldi” dedi.

“Projenin Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” Kadifekaleli kadın yönetmenlerin ilk filmlerine övgüyle değinen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Nilay Kökkılınç ise “Sinema yapmak gerçekten çok olağanüstü bir şey. Kişisel gelişimimize katkı sunduğu gibi hobi olarak da hayatımıza mutluluk veren, ruh sağlığımıza iyi gelen, toplum, aile, kitle barışını getiren bir sanat dalı. Bugün buradaki yönetmenlerimiz Kadifekaleli. İlk filmleri. Ne kadar gurur duysak az. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin önce İzmir’in tüm ilçelerine sonra Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Heyecanlıyız” Başkan Soyer'in kadın dostu kent vizyonuna vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay çok heyecanlı olduğunu belirterek şöyle konuştu: “4 Ekim 1926’da Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Çağdaş ve aydın liderler arasında en ön sırada olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu kanunu yürürlüğe koyarak kadınların özgürlüğü ve birey olması adına imkân sağladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygıyla anıyorum. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.