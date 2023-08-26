İzmit’te festival ateşi yakıldı

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'nin organize ettiği 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Yurtiçi ve yurtdışında gelen konuklar festival ateşini hep birlikte yakarken coşku tüm kenti sardıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin yerel lezzeti pişmaniyenin ve İzmit’in tanıtılması adına bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali kortej yürüyüşünün ardından festival ateşi yakıldı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışında gelen misafirlerin de katılımıyla kültürel zenginliğin doyasıya hissedildiği festival 3 gün boyunca kentin dört bir yanında devam edecek.

YOĞUN KATILIM

Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Enisa Komar CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Hasan Arabacı, Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Sibel Deniz, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Darcan, CHP Kartepe İlçe Başkan Nilay Merttürk, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KYÖD Başkanı Uğur Saral, ünlü isimler Anıl İlter, Ezgi Gözeger, Metin Tekin, Ragıp Savaş, Orkun Ünlü, Erdoğan Arıkan, Engin Benli, Sahrap Soysal, Şerif Ünal, Duygu Kaya, Canan Dağdeviren, Mahir Danabay, Melek Ilıcalı, Buket Ilıcalı, Bekir Ilıcalı, IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma ve çok sayıda misafir katıldı.

HÜRRİYET, “EN TATLI FESTİVAL”

Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu akşam bizleri kırmayarak davetimize icabet eden tüm konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Pişmaniye festivalimiz en tatlı festivallerden bir tanesi. Biz yerel yönetimlerde yola çıkarken Festivaller Kenti İzmit hedefiyle çalışmalarımıza başlamıştık. Bu kentin sanatta, kültürde, sporda ve birçok alanda üretken ve öncü bir kent olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu kent yalnızca sanayi kenti değil. Sanayinin o gri rengi altında ezilsin istemiyoruz. Bu kent sadece içinden geçilip gidilen bir kent değil.

“MÜTHİŞ BİR MOZAİK”

Bu kent 3 bin yıllık tarihi olan; İstanbul’dan önce Doğu Roma’ya 46 yıl başkentlik yapmış Kayıp Şehir Nikomedia’dan başlamak üzere her dönemin izlerini taşıyan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar muhteşem zenginlikleri olan bir kent. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. İki denizi ve muhteşem bir coğrafyası olan İstanbul’un yanı başında kadim bir kent. Kültürü geleneği eşsiz bir kent. Çok fazla göç almasıyla da müthiş bir mozaik, müthiş bir zenginlik. Bu zenginlik dayanışmayla, kardeşlikle harmanlanmış.

“FESTİVALİMİZİ ZENGİNLEŞTİRDİK”

Biz de istedik ki bu festivalde bu zenginlikleri yansıtalım. Bu festivalde bu kültürümüzü yansıtalım. Göreve geldiğimizde ilk pişmaniye festivalimizi küçük bir etkinlik olarak yapabilmiştik. Daha sonra pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle iki sene yapamadık. Fakat artık bu kent daha büyük bir festivali hak ediyor. Festivale uluslararası boyut kazandırarak, müzik ve dansı da ekleyerek zenginleştirdik. Bu sene bu festivalle birlikte İzmit’te doğmuş ve İzmit ile bağını hiç koparmamış, kente aidiyetini yüreğinin bir köşesinde hissetmiş çok kıymetli sanatçı dostlarımıza, öncü sanayicilerimize, önce spor insanlarımıza bir vefa gösterelim istedik.

“DOSTLARIMIZ AİDİYET DUYGUSUYLA BURADALAR”

Göreve geldiğimizden beri söylüyoruz: İzmit unutmaz! Bu cümlenin altında vefa var. Bu cümlenin altında başarıyı ödüllendirmek var. Festival kapsamında ilkini düzenleyeceğimiz Altın Portakal, Altın Koza gibi olmasını dileyerek Altın Pişmaniye Ödül Törenimizi gerçekleştireceğiz. Herkesle tek tek görüştüğümde muhteşem bir heyecanla ve aidiyet duygusuyla bizlere dönüş yaptılar. Seve seve geliriz dediler. Huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize, vefanıza sağlık. Bizim için çok kıymetlisiniz.

“DÜNYA STANDARTLARINDA OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Biz bu festivali Dünya Festivaller kategorisi arasında tanınmasını istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. 112 üyesi olan ve UNESCO ile resmi ortaklık içerisinde olan Uluslararası Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Organizasyonu Konseyine bu festivalimizi üye yapmak adına yola çıktık. Buraya üye olduğumuzda da bu kentin tanınırlığına dikkat çekeceğiz ve dünya festivalleri arasında tanınan bir kategoride olmak istiyoruz. Aynı zamanda geçmiş yılda 72 ülkenin üye olduğu Dünya Folklör Birliği tarafından 6 Mayıs’ta Romanya’da gerçekleşen törende Sanat Akademimiz ve sanata verdiğimiz desteklerden dolayı IGF Gold Star ödülü kazanmıştık. Bu akşam IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma ödülü takdim edecek. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu birlik bizim için önemli. Bu vesileyle festivalimizin çok keyifli ve eğlenceli geçmesini diliyorum. Festivalimiz kentimize, ülkemize, sanata, kültüre, başarıya, spora ve fazlasına hayırlı ve uğurlu olsun. İyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.