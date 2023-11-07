İzmit'te 'Ulusal Şiir Yarışması'na başvurular sürüyor

İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği ortaklığında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı vesilesiyle düzenlenen Ulusal Şiir Yarışması’nda başvurular 15 Kasım'a kadar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklerle kutlayan İzmit Belediyesi, Aydili Sanat Derneği ile birlikte Ulusal Şiir Yarışması düzenliyor. Vatan, özgürlük ve Cumhuriyet temasını içeren yarışma sonucunda jüri tarafından uygun görülen şiirler kitaplaştırılarak kentin kültürel hafızasına kazandırılacak.

SON GÜN 15 KASIM

Yarışmaya ülkemizin her yerinden 18 yaş üzerindeki herkes tek bir şiir ile katılabilecek. Başvurular 15 Kasım tarihine kadar devam edecek. Yarışmanın 1’incisine Cumhuriyet altını, 2’ncisine yarım altın, 3’üncüsüne çeyrek altın, mansiyon ödülü almaya hak kazanan 2 yarışmacıya ise gram altın hediye edilecek. Ödül töreni 16 Ocak Basın Onur Günü’nde gerçekleşecek.